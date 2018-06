Altra giornata di paura nel mondo: torna la paura a Berlino, dove la Cattedrale è stata isolata. Alcuni video apparsi sui social hanno subito raggiunto milioni di utenti. Tutta la zona è off-limits per i numerosi turisti e cittadini tedeschi. Secondo la stampa locale, ci sarebbero alcuni feriti, tra cui un poliziotto. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Un agente di polizia ha esploso un colpo di arma da fuoco contro un altro uomo all’interno dell’edificio. Lo riferiscono i media internazionali, anche se non è ancora chiara la dinamica dell’episodio. Fatto sta che Berlino, in un luogo simbolo come la Cattedrale, torna a piombare nel terrore. Fortunatamente, però, al momento si esclude la pista terroristica, e le autorità tedesche sono subito intervenute con comunicazioni e rassicurazioni per non allarmare troppo la popolazione. L’uomo colpito alle gambe è un cittadino tedesco, secondo le informazioni diffuse da Die Welt. (Continua a leggere dopo la foto)

L’uomo, fuori controllo, avrebbe avuto un coltello in mano con cui stava scatenando il panico nella chiesa tra i fedeli e i numerosi turisti presenti nell'edificio in quel momento. La polizia è intervenuta subito e ha isolato il duomo di Berlino dopo che un agente, intorno alle 16, ha sparato contro l'autore di questo folle gesto. Una portavoce della polizia tedesca ha riferito che all'origine dell'incidente ci sarebbe stato un uomo "infuriato" che è stato "colpito alle gambe". (Continua a leggere dopo le foto)

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 giugno 2018

Secondo quanto riferito dal Tagesspiegel, anche l'agente sarebbe ferito, ma non si tratterebbe di un episodio di terrorismo e la situazione, ora, sarebbe sotto controllo. Un video girato da un testimone oculare mostra un gran numero di poliziotti intorno all'edificio, che si trova nel centro della capitale tedesca, sulle rive della Sprea. Un altro testimone ha riferito di "tre colpi" uditi all'interno della cattedrale.

