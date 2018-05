Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. È successo sull'autostrada A7, vicino a Lione, nel centro della Francia, provocando la morte di 3 dei passeggeri e il ferimento «molto grave» di altri 11. Ferite in modo leggero altre 17 persone, secondo il bilancio della prefettura. Sul pullman viaggiavano i tifosi (fra i quali 8 minori) che avevano assistito alla semifinale del Top 14 Castres-Racing 92. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli ed è avvenuto a qualche chilometro da Valence. Le vittime facevano a loro volta parte di una squadra di rugby di Beaucaire, nel sud. Il mondo del rugby non è nuovo a lutti del genere. Nell’immaginario comune la palla ovale è legata al disastro aereo delle Ande. (Continua dopo la foto)



Delle 45 persone a bordo, dodici morirono nell'impatto: Gaston Costemalle, Julio Ferradas (pilota), Alexis Hounié, Guido Magri, Ramon Martinez (equipaggio), Esther Nicola, Francisco Nicola (medico della squadra), Eugenia Parrado, Ovidio Ramirez (equipaggio), Daniel Shaw, Carlos Valeta, Fernando Vazquez. Alcuni furono catapultati fuori dopo il distacco della coda (Martinez, Ramirez, Costemalle, Hounié, Magri e Shaw), altri morirono per la violenza dell'impatto (Ferradas, i coniugi Nicola, Eugenia Parrado), uno per le gravi ferite (Vazquez). Uno di loro (Valeta), sbalzato dall'aereo durante la scivolata, scendendo a piedi il pendio nel tentativo di raggiungere gli altri sopravvissuti, scivolò sulla neve fresca e ruzzolò a valle.

Altri cinque morirono nel corso della notte e del giorno successivo (Panchito Abal, Julio Martinez-Lamas, Felipe Maquirriain, Graciela Mariani e il co-pilota Dante Lagurara).Alcuni sopravvissuti avevano gambe rotte e ferite di vario genere e nessuno disponeva di vestiti adatti per resistere a quelle temperature. I primi soccorsi vennero prestati da Roberto Canessa e Gustavo Zerbino, studenti universitari di medicina, rispettivamente al secondo e al primo anno di corso, senza alcun materiale medico, che poterono quindi solo consigliare ai feriti di mettere gli arti fratturati nella neve, per alleviare il dolore e limitare il gonfiore, e medicare come potevano gli altri. Incredibile quanto accadde a uno degli eroi della vicenda (che avrebbe partecipato alla spedizione in ricerca di aiuto) Nando Parrado: creduto morto, venne lasciato tutta la prima notte all'addiaccio verso lo squarcio della fusoliera (il punto più freddo), per poi scoprire il giorno dopo che era ancora vivo. Ripresosi, rimase accanto alla sorella Susana fino a quando lei non spirò, otto giorni dopo l'incidente, a causa delle gravi lesioni interne. Per sopravvivere al freddo della notte (la temperatura poteva arrivare anche a -30), i sopravvissuti alzavano ogni sera una precaria barriera di valigie per chiudere la fusoliera dell'aereo nella parte posteriore squarciata, volta verso la salita del pendio. Riuscirono a salvarsi scalando la montagna, un’impresa ai limiti delle possibilità umane.

