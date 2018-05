Sembrava una storia d'amore destinata a durare in eterno, la loro. Iniziata proprio come in un favola con un incontro tra quelli che all'epoca erano soltanto due ragazzini e che poi, col passare degli anni, hanno saputo resistere a ogni sfida e tentazione, arrivando fino all'altare. Purtroppo, però, negli ultimi tempi tra i due, nel frattempo diventati anche genitori di due bambini, le cose avevano iniziato ad andare male, con liti continue, minacce e incomprensioni. Fino a quando, all'improvviso, Steven Grainger di 32 anni non ha perso definitivamente la testa, esplodendo di rabbia e aggredendo la moglie Simone con una padella da cucina. Colpi violenti alla testa, fino a farle perdere i sensi, mentre i bambini erano al piano di sopra a dormire. Poi, quando lei era incosciente a terra, le ha messo le mani al collo e l'ha strangolata fino a ucciderla. Ancora più assurdo, se possibile, quanto fatto nei minuti successivi: un giro di telefonate a degli amici per organizzare una festa, con tanto di prostitute. A raccontare questa assurda storia è il Daily Mail. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto è successo nella città di Reading, nel Berkshire in Inghilterra, dove la coppia aveva da poco acquistato una nuova casa. Agli amici la vittima aveva raccontato che il suo matrimonio era da tempo in crisi, paragonandolo alla trama del dottor Foster, serie drammatica della BBC1 sul rapporto turbolento tra una dottoressa e suo marito. Nessuno però immaginava che la situazione sarebbe potuta degenerare così: i conoscenti parlano infatti di una coppia non più serena ma decisa ad andare avanti e risistemare le cose. Steven ha invece perso all'improvviso la testa e ha ucciso la moglie: subito dopo, ha avvolto il corpo in una coperta cercando un luogo dove nasconderlo. (Continua a leggere dopo le foto)

Prima ha così spostato il cadavere nella serra del giardino di casa, facendo in modo che non si vedesse dall'esterno. Poi ha iniziato a organizzare la festa, contattando addirittura un pusher per farsi recapitare a casa della droga, insieme a delle prostitute delle quali aveva trovato i contatti online e che ha cercato di invitare con degli sms per animare la serata. Arrestato, dinanzi alla corte l'uomo ha ammesso di aver ucciso sua moglie, con la quale stava dal liceo, ma ha negato l'accusa di omicidio, sostenendo che stava agendo per autodifesa quando la moglie si è diretta verso di lui con un paio di forbici.

