"Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre". Una frase che ormai non appartiene nemmeno più al rito del matrimonio ma che di contro nel mondo del cinema anticipa puntualmente guai a bizzeffe, con qualche invitato pronto a farsi avanti per rovinare il giorno di festa. Un po' quello che sta succedendo in queste ore, udite udite, alla povera Meghan Markle: il futuro sposo, sua altezza il principe Harry, si è infatti visto indirizzare a mezzo stampa una lettera dal fratello della modella, pronta a entrare di gran carriera a Buckingham Palace. Un messaggio scritto dal fratellastro di lei, Thomas Markle jr, e che invita il fratello di William a fare un passo indietro. La missiva è stata pubblicata dal settimanale In Touch: "La fama le ha dato alla testa, trasformandola in una donna superficiale, presuntuosa, che farà diventare matto te e la famiglia reale. Caro principe Harry, non è troppo tardi. Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore". (Continua a leggere dopo la foto)

Parole che ovviamente hanno suscitato notevole clamore, considerando l'autore del testo. Nelle righe successive, Thomas rincara addirittura la dose: " Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede. Il suo tentativo di recitare la parte della principessa, come un'attrice di serie C di Hollywood, è ormai vecchio". Già in una passata intervista, l'uomo aveva espresso pensieri simili, accusando la sorellastra di voler diventare una sorta di "nuova Lady Diana" ma di essere "troppo falsa per riuscirci". Secondo alcuni, Thomas non avrebbe digerito il mancato invito alle nozze fissate per il prossimo 18 maggio. (Continua a leggere dopo le foto)

Il fratellastro di Meghan l'aveva tra l'altro accusata anche di aver contribuito alle disgrazie economiche di una famiglia che aveva sacrificato in fretta e furia sull'altare della celebrità: "Che genere di persona intraprende la carriera mandando il padre in bancarotta e poi si dimentica di lui, lasciandolo in rovina e quando è il momento di ripagarlo, fa finta di non averlo mai conosciuto. Mio padre non si riprenderà mai né economicamente né emotivamente". La Markle, insomma, pare essere riuscita nell'impresa di conquistare tutti i sudditi britannici tranne i propri consanguinei. Che in vista del grande giorno riesca a ricucire questa brutta ferita?

