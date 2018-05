L’aereo ha perso quota improvvisamente prima di schiantarsi al suolo. Fiamme, lamiere e una colonna di fumo nero. Subito si era capito che, per i passeggeri, le speranze fossero finite al momento dell’impatto. L’annuncio ufficiale non ha tardato ad arrivare in diretta televisiva, mentre lente e drammatiche scorrevano le immagini del fuoco che divorava vite e speranze. "Confermiamo che a bordo si erano imbarcate 9 persone, tra cui 5 membri dell'equipaggio e 4 passeggeri", ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Portorico, Paul Dahlen, precisando che i membri del cargo militare WC-130 Hercules che si è schiantato al suolo nello stato americano della Georgia, in prossimità di Savannah erano membri della Guardia.. Il WC-130 - un apparecchio vecchio di almeno 50 anni - era decollato da Savannah in Georgia diretto a Tucson, in Arizona, per il suo ultimo volo prima della dismissione. Informato dell'accaduto, il presidente americano Donald Trump ha chiesto in un tweet di unirsi alle sue "preghiere per le vittime, le loro famiglie, e i grandi uomini e le grandi donne della Guardia Nazionale". (Continua dopo la foto)

Poche settimane fa un’altra tragedia aveva colpito il mondo dell’aviazione, con un bilancio decisamente più pensante di 257 morti. Era l’11 aprile quando un aereo militare era precipitato a sudovest di Algeri. Lo aveva reso noto la televisione di Stato algerina citando un comunicato del ministero della Difesa, che precisa che tra le vittime si contano 247 passeggeri e dieci membri dell'equipaggio. L'aereo era decollato da Boufarik, circa 30 chilometri a sudovest della capitale Algeri, ed era diretto verso la base militare di Bechar nel sudovest dell'Algeria. Secondo i media locali, il velivolo si sarebbe schiantato verso le 8 ora locale (le 9 in Italia), poco dopo il decollo, in un grande campo situato distante dal centro della città, ma vicino all'autostrada.

Il velivolo coinvolto era un Ilyushin-76, di fabbricazione russa, usato sia per voli commerciali, sia per trasporto di militari. Secondo il sito 'Dernieres Infos 'Algerie', per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati 130 uomini della protezione civile, 14 ambulanze e 10 camion. Lo stesso sito parla del più grave incidente "nella storia dell'aviazione militare algerina". Sono ignote per il momento le cause dello schianto. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito dell'Algeria, il generale Ahmed Gaid Salah, ha ordinato l'apertura di una inchiesta.

Ti potrebbe interessare: Lutto in Rai. “Addio a un grande artista e lavoratore”. Con lui se ne va un pezzo importante di tv e spettacolo in Italia