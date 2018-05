Cosa ci viene in mente quando sentiamo parlare di Svezia? La maggior parte di noi correrà subito con la mente a paesaggi innevati, venti gelidi e pattinate mozzafiato sulla superficie di laghi gelati. Oppure all'efficienza di un paese del quale si parla sempre bene in termini di servizi pubblici, con gli autobus e i treni che partono e arrivano sempre con grande puntualità e ricco di bellezze naturali e architettoniche. I più terra terra, invece, probabilmente correranno subito col pensiero ai mobili Ikea, tanto economici quanto complicatissimi da montare, o alle celeberrime polpette, una delle prelibatezze più famose di quelle terre. Se siete tra questi ultimi, sappiate però che la notizia che state per leggere potrebbe smontare per sempre un luogo comune che avete sempre dato per scontato nel corso della vostra vita: sì perché come riportato dall'Huffington Post, la nota pietanza avrebbe in realtà origini ben diverse, non appartenendo affatto alla nazione che ha dato i suoi natali a Ingrid Bergam, Greta Garbo e Zlatan Ibrahimovic. (Continua a leggere dopo la foto)

Le celebri polpette svedesi, infatti, non sono affatto svedesi. "Le polpette svedesi sono in realtà basate su una ricetta che il re Carlo XII portò a casa dalla Turchia all'inizio del XVIII secolo. Rimaniamo fedeli ai fatti!". A svelarlo è l'account Twitter ufficiale del paese, che ha deciso di giocare a carte scoperte e svelare dopo anni e anni il più inaspettato dei segreti: la ricetta del famoso piatto di carne, che molti di noi scelgono per uno spuntino rifocillante o come prezioso intervallo durante un'intensa sessione di shopping rigorosamente targata Ikea, provengono così dall'est Europa, e poco hanno a che fare con il territorio scandinavo, almeno per quanto riguarda le sue origini. (Continua a leggere dopo le foto)

Il tweet è stato accolto con un misto di sorpresa e incredulità ma a confermare la notizia è stato tale Peter Isolato, che ha trovato le prove in un vecchio ricettario. "In un libro di cucina svedese – ha scritto Isolato – ho trovato la ricetta 'Un piatto di carne turco' del 1737, nell'edizione 'Leipziger Kochbuch' di Susanna Eger. Si tratta di vitello tritato finemente con cipolle, sale e pepe, grigliato su spiedini. Servito con una salsa a base di vino agro dolce". Il feed Twitter di Sweden.se è gestito dall'Istituto svedese, un'agenzia pubblica che promuove la nazione. L'organizzazione ha altre informazioni su come vengono preparate e servite le celebri polpette, con tanto di ricetta sul suo sito web.

Polpette, che bontà. Ma le avete mai provate quelle con le mandorle? È un piatto tipico della Calabria: deliziose e con quella consistenza morbida. Ecco come farle