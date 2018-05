Crescere è sempre faticoso per i bambini che vorrebbero continuare a godersi la vita spensieratamente e che si ritrovano di colpo a fare i conti con le prime responsabilità, la scuola, i compiti da fare, le faccende domestiche da sbrigare. Un momento che ha segnato ognuno di noi ma che di sicuro non è uguale per tutti, in particolar modo se nelle vostre vene scorre, beati voi, del sangue blu. Ecco, allora, che il terzo compleanno della piccola Charlotte, la secondogenita di William e Kate che da poco ha accolto in famiglia anche il nuovo arrivato, Louis Arthur Charles, coincide anche con l'ingresso della bambina in una fase particolarmente delicata, quella in cui dovrà iniziare a calarsi nei panni di un'appartenente a tutti gli effetti della Royal Family. La bambina, d'altronde, è pur sempre la quarta erede al trono in linea diretta, e dovrà quindi iniziare a lavorare per presentarsi in futuro al meglio al grande appuntamento, qualora dovesse verificarsi. Il tempo dei divertimenti, quindi, andrà limitato a favore di un maggior impegno nello studio e nell'osservanza del protocollo di Buckingham Palace. (Continua a leggere dopo la foto)

In questo senso un primo, prezioso contributo l'ha già dato la Willcocks Nursery, scuola che Charlotte ha già iniziato a frequentare. E attraverso la quale sta già iniziando lo studio non di una ma di due lingue, così da avvantaggiarsi rispetto ai coetanei, ancora alle prese con i giochi all'aria aperta, e non fare brutte figure quando in futuro sarà protagonista di uscite pubbliche con gli illustri parenti. A questo si affianca un corso accelerato tra le mura domestiche proprio per essere sempre al cento per cento di fronte agli obiettivi dei paparazzi, così da trasformarsi in una vera e propria star. I risultati, che ci crediate o no, si sono già visti. (Continua a leggere dopo le foto)

Proprio al momento di recarsi in ospedale per andare a trovare mamma Kate e il fratellino appena nato, in compagnia di papà William e del primogenito George, ecco allora la piccola Charlotte mostrare una spigliatezza decisamente diversa rispetta a quella dello stesso George, apparso molto più a disagio davanti ai flash dei fotografi. La piccola non solo sorrideva spigliata, ma ha anche azzardato un bel saluto a mano aperta, agitandola più volte per far capire a tutti la sua allegria come richiesto dalle regole di casa reale di fronte alla stampa. Nonostante abbia appena compiuto tre anni, insomma, la piccola sembra davvero pronta alla vita che la aspetta, pronta a conquistare il cuore dei sudditi negli anni a venire.

