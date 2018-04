Si erano conosciuti mentre svolgevano con passione la loro professione, quella di insegnanti, e tra loro era subito scattato il più classico dei colpi di fulmine. Una storia d'amore tra i banchi di scuola che aveva visto i due docenti trasformarsi in una coppia sempre più affiatata, fino a decidere di sposarsi e mettere su famiglia insieme. Prima l'arrivo del piccolo Michael, il primogenito, poi la decisione di regalargli un fratellino o una sorellina con cui giocare e crescere insieme. Ma purtroppo un destino beffardo e atroce si è accanito contro Martin e Samantha Boatman, entrambi originari di Washington negli Stati Uniti, trasformando la loro favola in un dramma che ha commosso il mondo. Una volta incinta del secondogenito, infatti, la donna ha iniziato a soffrire di strani sintomi, iniziati con forti dolori allo stomaco e proseguiti con la presenza di sangue nelle feci. La 32enne aveva deciso di aspettare la nascita del secondogenito prima di esami approfonditi, scoprendo così purtroppo di avere un tumore all'intestino in fase già avanzata. (Continua a leggere dopo la foto)

Una notizia terribile, devastante, accompagnata purtroppo da una seconda e altrettanto agghiacciante scoperta. Poco dopo, infatti, anche il marito di Samantha, Martin, aveva iniziato a star male, soffrendo di devastanti mal di testa e iniziando a far fatica a camminare. Gli esami hanno rivelato la presenza di un tumore al cervello e diverse metastasi già diffuse nel resto del corpo, fegato e polmoni compresi. Una duplice diagnosi arrivata a pochi mesi di distanza l'una dall'altra che ha distrutto i progetti per il futuro dei due. Stando ai medici, Samantha ha possibilità di salvarsi, mentre le condizioni di Martin sono tali da non lasciare spazio a nessuna speranza. (Continua a leggere dopo le foto)

L'uomo, come racconta il Sun, ha così iniziato a scattare foto per far conoscere ai bambini ancora piccolo il padre che probabilmente non ci sarà più, registrando anche delle favole della buonanotte così che possano ascoltare la sua voce prima di addormentarsi anche se non potranno vederlo. Samantha si è invece sottoposta a un intervento per rimuovere il tumore e sta ora affrontando la chemioterapia, che per fortuna pare dare responsi positivi almeno in questa prima fase. "Siamo comunque felici per quello che Dio ci ha dato - ha spiegato Martin - sappiamo che è dura, ma cerchiamo di vivere al meglio tutto quello che verrà, scherzando spesso sulla situazione". Una storia che ha commosso gli utenti di tutto il mondo.

