"Il mio gladiatore ha posato lo scudo e ha aperto le sue ali alle 2.30". Alfie Evans, il piccolo affetto da una malattia incurabile e ricoverato da oltre un anno all'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, è morto. A darne l'annuncio in un post pubblicato stamane su Facebook è Thomas, padre del bimbo di 23 mesi al centro di una lunga battaglia. "Sono assolutamente distrutto - scriveva ancora il papà di Alfie -. Ti amo ragazzo mio". Una storia che ha diviso e fatto interrogare e che ora racconta nuovi elementi. Gli ultimi istanti di vita sono l'emblema della battaglia di un papà che non ha mai accettato di arrendersi. "Ha provato la respirazione bocca a bocca per 10 minuti di fila»" ha raccontato la famiglia ai giornali locali britannici. Uno strazio e una chiara volontà di non lasciare nulla di intentato. Perché a lui aveva promesso di non mollare e perché il suo piccolo ha lottato insieme a lui, stupendo anche i medici resistendo senza respiratore e alimentazione assistita.Nato nel maggio 2016, Alfie era ricoverato dal dicembre dello stesso anno nell'ospedale di Liverpool. (Continua dopo la foto)



Con il quale i genitori del piccolo hanno portato avanti un'aspra battaglia legale per cercare di bloccare la decisione di staccare il respiratore che lo teneva in vita.Dopo che l'Alta corte britannica aveva respinto l'appello dei legali dei genitori, lunedì scorso i medici dell'ospedale britannico avevano staccato il respiratore al piccolo, cui l'Italia intanto concedeva la cittadinanza nel tentativo di favorire il trasferimento a Roma per "assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici, nella tutela di preminenti valori umanitari che, nel caso di specie, attengono alla salvaguardia della salute", come si legge nella nota del Consiglio dei ministri del 24 aprile.

Mercoledì scorso però la Corte d'Appello di Londra ha respinto un nuovo ricorso della famiglia, bocciando l'ultimo tentativo di trasportare il piccolo in aereo dall'ospedale Alder Hay di Liverpool al Bambino Gesù di Roma."Vogliamo esprimere la nostra più sentita solidarietà e condoglianze alla famiglia di Alfie in questo momento di estremo dolore". E' quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell'Alder Hey Children’s Hospital, l'ospedale pediatrico di Liverpool dove nella notte si è spento il bimbo."Noi tutti abbiamo un profondo affetto per Alfie, Kate e Tom e la sua intera famiglia ed i nostri pensieri sono con loro - continua la nota dell'ospedale -, questo è stato un percorso devastante per loro e noi chiediamo che la loro privacy e la privacy dello staff dell'Alder Hey sia rispettata".Tanti, secondo il Mirror, i cittadini di Liverpool che hanno raggiunto nelle ultime ore l'ospedale per rendere omaggio al bimbo: peluche, messaggi, candele stanno lentamente invadendo lo spazio circostante. Alle 14.30, a 12 ore esatte dalla morte di Alfie, nel parco vicino l'ospedale saranno inoltre lasciati volare in cielo dei palloncini. A organizzare il tributo, l'Alfie's Army: "Alle 14.30 nel parco vicino l'Alder - si legge in un messaggio pubblicato sul gruppo Facebook - verranno liberati dei palloncini per il nostro incredibile soldato. Siete tutti invitati a partecipare con dei palloncini (viola o blu, i colori dei nostri guerrieri). Per favore - aggiungono - rispettate Kate e Tom e le loro famiglie comportandovi pacificamente".

