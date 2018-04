Provate per un attimo a immaginarvi la scena. I vicini di casa iniziano a sentire, in diversi orari del giorno, dei rumori strani provenire dalla casa accanto. All'inizio sembrano soltanto urla di chi, magari, sta affrontando una brutta lite tra le mura domestiche. Poi però, col passare del tempo, si rendono conto che il suono somiglia piuttosto a quello di una donna che grida, alle volte anche in maniera prolungata. Segnali che li spingono a pensare il peggio, convinti che all'interno dell'edificio sia tenuta prigioniera una povera ragazza vittima di abominevoli torture. Così si armano di coraggio e, senza esitare, telefono alla polizia per avvisare che qualcosa di strano sta accadendo, consigliando di intervenire il prima possibile prima che accada il peggio. Poco prima dell'arrivo degli agenti, l'ennesima conferma: dalla finestra, i vicini notano infatti due uomini intenti a legare una signora con delle corde. Spaventati, eccoli allora lanciare un nuovo allarme, stavolta raccontando anche l'agghiacciante scena che si sono trovati di fronte. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando i militari sono arrivati sul posto, però, la realtà che si sono trovati di fronte era decisamente diversa. Tutto è successo, come riportato dal Sun, nella città tedesca di Neustadt, nella parte sud ovest della Germania. I poliziotti hanno fatto irruzione nell'edificio armati, convinti di avere a che fare con due pericolosi violentatori che avevano rapito una donna per abusarne. Fatta irruzione nell'appartamento, però, sono rimasti pietrificati: davanti a loro, infatti, non si stava compiendo alcun reato, ma una semplice lezione di bondage erotico giapponese. (Continua a leggere dopo le foto)

Il docente stava insegnando ai due l'arte dello Shibari, pratica sadomaso che prevede appunto l'utilizzo di corde per legare una persona, ovviamente consenziente, per aumentare l'eros. I tre, tranquilli e un po' stupiti per l'arrivo della polizia, hanno comunque accolto gli agenti con cortesia, invitandoli addirittura a unirsi a loro. Gli agenti, ancora un po' sotto choc, hanno rifiutato gentilmente l'offerta e una volta appurato che non si stava commettendo alcun reato hanno abbandonato l'edificio con visibile imbarazzo.

