Alle volte i casi più ingarbugliati, proprio come in un film, vengono risolti semplicemente grazie a una pura coincidenza, capace di spingere gli agenti lì dove finora nessun investigatore era arrivato. Un po' quello che è successo in queste ore in una vicenda che sembra uscita dalla penna di uno scrittore fantasioso e che invece è realmente andata in scena, con le sue assurde dinamiche. Tutto è successo nella città di Govan, vicino Glasgow, in Scozia. Qui una famiglia spagnola aveva deciso di affittare una casa per qualche giorno, così da concedersi una piccola vacanza e visitare quel paese dove non si era mai recata prima. Una volta sul posto, dopo aver sistemato i bagagli pronti per iniziare a visitare quel luogo mai visto in passato, ecco arrivare una macabra scoperta: nel giardino c'era infatti qualcosa di strano, che ha subito attirato le attenzioni del gruppo. Un punto in cui la terra sembrava smossa e che ha spinto i famigliari a investigare meglio, incuriositi da quel particolare: pochi istanti dopo, ecco la macabra scoperta. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel giardino della casa vacanze, infatti, c'erano dei resti umani. La famiglia spagnola ha subito dato l'allarme, permettendo così l'identificazione del corpo di Julie Reilly di 47 anni, una donna madre di tre figli della quale si erano perse improvvisamente le tracce e che la polizia non era mai riuscita a ritrovare. I suoi ultimi avvistamenti risalivano allo scorso 15 febbraio, quando era uscita di casa per svolgere una serie di commissioni. Non si era presentata a un appuntamento dal medico e non era poi rientrata a casa, spingendo così i parenti a lanciare l'allarme. Fino a oggi, però, della Reilly non si era saputo più nulla, un mistero risolto solo ora. (Continua a leggere dopo le foto)

La polizia ha confermato che nel giardino si trovano parte dei resti della donna e sta ora monitorando tutti gli spazi verdi nella zona alla ricerca di altre parti del suo corpo, fatto a pezzi prima di essere seppellito. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla sua morte, anche se un uomo di 41 anni è stato fermato nelle ore successive al macabro ritrovamento. La sua identità non è stata resa nota, ma stando alla stampa locale il suo coinvolgimento nell'accaduto pare molto probabile.

