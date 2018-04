Solo pochi giorni fa i giudici della Corte d'Appello di Londra avevano respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, per portare il bimbo in Italia. Viste le sue condizioni, scrivevano dicono in sostanza i giudici, il suo trasferimento è inutile. E così è stato. Il piccolo Alfie è morto. L’annuncio è arrivato Sui social questa notte. "Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno", ha scritto la mamma del piccolo Alfie, Kate James, dando l'annuncio della morte del figlio su Facebook. Il bambino, 23 mesi, finito al centro di una disputa fra i genitori e la giustizia inglese, era affetto da una grave malattia neurodegenerativa. Sempre sui social era arrivato, prima della morte del piccolo, un ultimo disperato appello ai sostenitori dell'Alfie's Army da parte della zia, Sarah Evans: la donna aveva invitato a mandare "preghiere" e "100 profondi respiri al nostro guerriero". Un segnale che per il bambino, dopo un'altra giornata trascorsa nella vana attesa di un trasferimento in Italia, stava arrivando la crisi respiratoria causata dal distacco dalle macchine. (Continua a leggere dopo la foto)



Alfie Evans è morto all'ospedale Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, dove era ricoverato. Il bambino, di appena 23 mesi, era affetto da una patologia neurodegenerativa che pian piano ha distrutto il suo cervello. I medici avevano ipotizzato una malattia mitocondriale rarissima, ovvero una malattia ereditaria causata da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri, gli organelli che forniscono energia alle cellule, che non lascerebbe scampo al piccolo. Probabilmente Alfie era affetto una forma grave di encefalopatia epilettogena, o sindrome di Ohtahara, un’encefalopatia epilettica progressiva infantile, che colpisce fin dai primi mesi di vita e che non ha un’unica causa certa.

Per Alfie, colpito da una malattia degenerativa rara e incurabile, i genitori hanno combattuto e perso una dura battaglia legale contro la decisione dei medici britannici di 'staccare la spina' e smettere quello che hanno definito accanimento terapeutico per tenere il piccolo in vita. Alla famiglia Evans è stato negato il permesso di trasferire Alfie in Italia dov'era pronto a ricoverarlo l'ospedale Bambino Gesù di Roma. Nell'intento di facilitare il trasferimento, il governo Gentiloni aveva concesso al piccolo la cittadinanza italiana. Anche il Papa, che ha ricevuto il padre di Alfie, aveva fatto appello perché le cure continuassero.

