Una notizia che aveva sconvolto i fan mesi fa, quando l'attrice era uscita allo scoperto rivelando pubblicamente di essere stata colpita da una terribile sorpresa in ospedale dopo dei controlli, una diagnosi piovuta all'improvviso dal cielo e che aveva spaventato non poco una star molto amata dal pubblico, che ne segue con passione le gesta sul piccolo schermo. E della quale ora la diretta interessata ha rivelato nuovi dettagli, spiegando che la scoperta dei suoi problemi di salute era stata resa possibile solo grazie alla sua grande tenacia. A parlare è infatti Kate Walsh, che in molti conoscono soprattutto per aver interpretato il ruolo della dottoressa Addison Montgomery nella serie di successo Grey's Anatomy. La donna ha rivelato che in passato si era sentita spesso stanca, senza riuscire a finire le frasi, e di aver chiesto urgentemente di sottoporsi a una risonanza magnetica. Per riuscirci, però, aveva dovuto lottare contro un medico che la credeva semplicemente depressa. "Mi disse: 'E perché vuoi farla? Cosa pensi di trovare?'. Pensava: 'Sei un'attrice, hai 40 anni, non lavori'. Mi prescrisse degli antidepressivi". (Continua a leggere dopo la foto)

La confessione della Walsh è arrivata attraverso le pagine del giornale SELF. L'esame si è rivelato alla fine fondamentale dato che, proprio grazie a quell'accertamento, le è stato diagnosticato un tumore al cervello. Era il 2015 e l'attrice iniziava così la sua battaglia contro un meningioma. Che forse non le sarebbe mai stato diagnosticato se avesse seguito le istruzioni del suo neurologo e se non avesse insistito. "Io gli risposi: 'Con tutto il rispetto, sono già seguita da un professionista per quanto riguarda la mia salute mentale. Credo che prima di assumere un'alta dose di antidepressivi, dovrei fare una risonanza magnetica'. Penso che si sia trattato di un po' di sessismo. Quando l'ho detto alla mia dottoressa a Los Angeles si è molto arrabbiata". (Continua a leggere dopo le foto)

La Walsh ha così consigliato ai medici di stringere sempre buoni rapporti con i pazienti, così da farli sentire capiti e aiutati. Per questo ha lanciato un messaggi: "Voglio incoraggiare le donne a fidarsi del proprio istinto. Se non ottengono ciò di cui hanno bisogno da un dottore, è meglio che si rivolgano ad un altro. La mia dottoressa mi ha ripreso per non averglielo detto subito: 'Avresti dovuto chiamarmi! Ti avrei fatto fare immediatamente una risonanza magnetica'. Non ci avevo pensato, forse perché avevo un tumore al cervello e non riuscivo a pensare lucidamente. Dovete fidarvi di voi stessi". Per fortuna l'esame istologico ha rivelato che si trattava di una neoplasia benigna. Il suo istinto le ha permesso però di scovare un tumore che altrimenti sarebbe potuto rimanere silente per anni.

