Ci sono star che vivono nel costante tentativo di proteggere la propria vita privata tenendola lontana dalle luci dei riflettori, costantemente in fuga dai paparazzi e dalle domande scomode di cronisti che vorrebbero conoscere ogni dettaglio della loro intimità. E ce ne sono altre che invece al concetto di privacy non tengono affatto, anzi. In questa seconda categoria rientra sicuramente la bella, amata e discussa Gwyneth Paltrow, in passato spesso sulle pagine dei giornali con le sue uscite sempre molto sopra le righe. La star di Hollywood, tra le protagoniste anche del recente Avengers: Infinity War, aveva infatti prima consigliato alle donne di tutto il mondo di utilizzare le miracolose "uova di giada" da inserire all'interno della vagina per migliorare il proprio benessere, poi si era lanciata in una sorta di guida pratica per persone desiderose di praticare sesso anale. Il tutto, ovviamente, tra lo stupore dei fan, rimasti letteralmente a bocca aperta di fronte alle esuberanze dell’attrice. Non paga del clamore suscitato in passato, la Paltrow è tornata di nuovo a far parlare di sé, per ragioni molto simili. (Continua a leggere dopo la foto)

Sulle pagine di una pagina web che la stessa attrice gestisce e sulla quale pubblica spesso contenuti a propria firma, Goop, la dive ha infatti pensato bene di scrivere un piccolo manuale di istruzioni per coppie che vorrebbero allargare i propri confini partecipando a dei ménage à trois ma che non hanno ancora mai avuto modo di sperimentare, magari timorosi delle dinamiche che potrebbero innescarsi. A 45 anni e con un'agenda piena di impegni lavorativi, Gwyneth non ha insomma perso la voglia di mettersi in gioco e pazienza se qualcuno continua a criticare i suoi articoli ritenendoli volgari e scritti da un’attrice con evidenti problemi di esibizionismo. (Continua a leggere dopo le foto)

Tra le pagine, che sicuramente qualcuno troverà di interesse, si leggono consigli pratici per dar vita a incontri a tre che possano soddisfare le fantasie erotiche della coppia, aggiungendo così un po' di pepe a relazioni che altrimenti potrebbero a lungo andare appiattirsi. Il tutto accompagnato dalle considerazioni di psicologici, sessuologi e luminari di vario tipo. Non manca anche un'apertura al mondo del bondage e del sadomaso, con la Paltrow a raccontare le sue esperienze in merito invogliando chi coltiva una buona dose di curiosità a non tirarsi indietro. Per saperne di più, non resta che continuare a seguire l’esperta.

“Droga sul pene”. Il medico sparge la cocaina sulle parti basse e l’incontro di sesso finisce malissimo: cosa è successo all’amante