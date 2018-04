Un fenomeno che continua a dilagare nonostante i tentavi delle autorità di arginarlo. E che coinvolge ogni anno milioni di uomini, spesso anche sposati o comunque impegnati sentimentalmente, pronti a spendere i propri risparmi per dedicarsi al turismo sessuale. Un'idea, quella di partire e abbandonarsi per qualche giorno a piaceri e trasgressioni, che alla fine aveva spinto anche un uomo di 60 anni, di origini inglesi, a volare fino a Bangkok, capitale della Thailandia, per prendersi una pausa dalla routine quotidiana e frequentare locali a luci rosse. Ma le cose non sono andate affatto come previsto nei suoi piani e così quella fuga all'estero si è trasformata in una tragedia che ha fatto il giro dei social. A ricostruire l'accaduto è il Daily Mail: il turista ha infatti avuto un malore fatale mentre si trovava nel distretto a luci rosse di Soi Cowboy, pieno di locali vietati ai minori. Stando alle testimonianze di altre persone presenti sul posto, l'uomo era particolarmente agitato durante la serata e si era dimenato urlando e applaudendo durante gli spettacoli delle signorine di turno. (Continua a leggere dopo la foto)

L'uomo aveva in mano un finto manganello della polizia dalla forma fallica che aveva agitato più volte in aria mentre assisteva allo show di alcune ragazze. A un certo punto, però, è caduto a terra sotto gli occhi spaventati degli altri clienti, che hanno subito chiamato i soccorsi tentando nel frattempo di praticargli un massaggio cardiaco. Niente da fare, però: quando i medici sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso ormai avvenuto. A stroncarlo, un arresto cardiaco. Una delle giovani che si erano esibite nel locale ha confermato che l'uomo sedeva vicino al palco e che sembrava divertirsi parecchio nel corso della serata. (Continua a leggere dopo le foto)

"Quando sono salita sul palco per esibirmi – ha spiegato la donna agli agenti che hanno raccolto la sua versione dei fatti – lui era lì a pochi metri. Aveva in mano un sex toy a forma di manganello che agitava continuamente in aria. A un certo punto, ho visto che la sua testa andava giù e che il suo corpo iniziava piano piano a scivolare dalla sedia. Alcune persone sedute vicino a lui hanno subito iniziato a urlare e così abbiamo interrotto lo spettacolo". Non sono state rese note le generalità dell'uomo: l'ambasciata britannica è già stata informata dell'accaduto.

