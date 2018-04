Il matrimonio più atteso dai tempi del Royal Wedding che unì nel sacro vincolo William e Kate e che vedrà stavolta impegnato l'altro figlio di Lady Diana, l'ormai ex scapolo d'oro Harry, pronto a dire sì alla bella Meghan Markle che col passare dei mesi è riuscita nell'impresa non banale di conquistare tanto la fiducia dei futuri parenti di sangue blu quanto gli apprezzamenti dei sudditi in trepidante attesa. Un evento che sarà ovviamente seguitissimo dagli abitanti del Regno Unito e per il quale fervono i preparativi, con prove generali e meeting continui che stanno tenendo impegnatissimi i novelli sposi, al punto da aver impedito loro di correre in ospedale per dare il benvenuto al nuovo nipotino, il terzogenito di William e Kate. Quello che forse è sfuggito a molti, rivelato dal Daily Mail, è che in realtà la bella Meghan un matrimonio lo ha già alle spalle, e che il consorte non è il suo adorato Harry. No, niente paura. Nessuno scandalo all'orizzonte che potrebbe scatenare una bufera su Buckingham Palace ma solo la forza della televisione. (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre nella vita reale Meghan è emozionatissima in vista del grande giorno che segnerà ufficialmente il suo ingresso nella famiglia reale, e continua a fare il possibile affinché nessun dettaglio venga lasciato al caso e tutto sia semplicemente perfetto come d'altronde il protocollo richiede, ecco che sul set la Markle ha già vissuto il fatidico momento. A circa tre settimane dal giorno X, la star delle passerelle e attrice si è infatti unita in matrimonio nel finale di stagione della serie tv Suits, il modo perfetto per dire addio all'esperienza davanti alla macchina da presa e concentrarsi sui suoi doveri da futura inquilina del palazzo reale. (Continua a leggere dopo le foto)

La Markle, che nel corso della serie interpreta il personaggio di Rachel Zane, è così convolata a nozze con Patrick J. Adams, alias Mike Ross. Un'ultima apparizione prima di uscire di scena, destino che toccherà anche al collega. Per la Markle si tratta anche dell'addio definitivo alla sua carriera cinematografica. "Meghan è stata un membro della nostra famiglia per sette anni ed è stata una gioia lavorare con lei. La ringraziamo per la sua innegabile passione e dedizione a Suits. Le auguriamo il meglio", ha detto la produzione in un comunicato. Le nozze reali, per chi non lo avesse ancora segnato, sono previste il prossimo 19 maggio.

”Non si sono presentati”. Royal baby, gli zii grandi assenti. La ‘buca’ di Harry e Meghan non è passata inosservata. La domanda è rimbalzata ovunque e adesso si ‘svela’ il mistero: le foto della coppietta durante la nascita del nipotino