Il 23 aprile 2018 è nato il terzo royal baby. Nel Regno Unito è stata subito festa grande, ovviamente. Anche perché questo royal baby si è fatto attendere un bel po’. Ora è nato: è un bel maschietto, pesa 3,8 chili ed è stato accolto con grande amore. Kate e William lo hanno poi presentato ai sudditi e Kate, che a poche ore dal parto è apparsa in forma smagliante e radiosa, ha fatto anche un omaggio a Lady Diana indossando un abito rosso. La duchessa di Cambridge è entrata in travaglio nelle prime ore del mattino ed è stata ricoverata al St. Mary’s Hospital di Londra. L’annuncio della nascita è stato dato sia dal banditore della Casa Reale in costume tradizionale sia tramite i social network. La Casa reale si è adeguata ai tempi che corrono… Ma… C’è un ma… Sappiamo che sta bene, sappiamo quanto pesa, abbiamo visto le sue foto ma ancora non sappiamo cosa si chiama. Quando ce lo faranno sapere? Qui la curiosità ha raggiunto picchi esagerati… Tutto il mondo è con il fiato sospeso e non ci si darà pace finché non verrà annunciato anche il nome. Continua a leggere dopo la foto

Quanto ci sarà da aspettare? Non si sa… Però, ripercorrendo le nascite reali precedenti, si può fare un’ipotesi. Sia il nome del principino George che quello della principessina Charlotte, infatti, sono stati dati in tempi abbastanza brevi. Strano: pensate che il nome del principe William non è stato annunciato prima di una settimana mentre quello del principe Carlo non è stato reso noto per un mese. Il nome di George, però, è stato annunciato il 24 luglio 2013, esattamente due giorni dopo che Kate ha lasciato l’ospedale. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di annunciare che il loro figlio è stato chiamato George Alexander Louis. Il bimbo sarà chiamato sua altezza il principe George di Cambridge”.

Anche il nome della piccola Charlotte è stato annunciato due giorni dopo l’uscita di Kate dall’ospedale. Era il 4 maggio 2015. Se Kate e William decidessero di seguire le stesse tempistiche per l’ultimo principino, in teoria, sapremo il 25 aprile il nome e il titolo del nuovo principino. Secondo i bookmaker il nome più probabile è Arthur. In lizza ci sarebbero anche James, Albert, Philip. Su, ora basta fare ipotesi: tra poche – forse – sapremo finalmente il nome del principino e potremo sbizzarrirci nel fare commenti. Secondo voi come si chiamerà?

