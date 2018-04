Una festa per organizzata per rivedere gli amici di vecchia data, quelli che a causa di un trasferimento non aveva più potuto incrociare tutti i giorni come era stata abituata a fare in passato. E che però è finita in maniera tragica e inspiegabile, con una morte che fa gridare di rabbia e dolore una famiglia e che ha spinto i genitori di questa sfortunata ragazza a lanciare un appello disperato, invitando i suoi coetanei alla massima attenzione per non rischiare a loro volta la vita. Tutto è accaduto in Inghilterra dove Leah Kerry, 15 anni della città di Devon nel Wiltshire, aveva deciso di prendere parte a una festa dopo aver trascorso la mattinata a far compagnia alla nonna. La ragazza si era da poco spostata in una nuova scuola a causa degli impegni lavorativi dei suoi famigliari e voleva approfittare del party per rivedere gli amici con cui aveva condiviso in passato le giornate tra i banchi, scherzando tra un'interrogazione e l'altra. Poco dopo essere arrivata nel luogo dell'appuntamento, però, la ragazza ha accusato un malore che purtroppo si è rivelato fatale. (Continua a leggere dopo la foto)

Leah a un certo punto, infatti, si è allontanata dagli amici intenti a festeggiare dicendo di aver bisogno di sdraiarsi un pochino perché si sentiva estremamente provata. Così si è accasciata su una panchina in giardino, senza dare più segni di vita. Quando alcuni dei presenti, insospettiti dalla sua prolungata assenza, si sono avvicinati per controllare le sue condizioni, si sono subito resi conto che qualcosa non andava. La ragazza non rispondeva infatti più agli stimoli e così hanno subito chiamato un'ambulanza, disperati. Purtroppo, però, per lei non c'è stato niente da fare. La verità su quella drammatica fine è emersa soltanto nelle ore successive. (Continua a leggere dopo le foto)

Come riportato dal Daily Mail, che ha seguito il caso, la giovane aveva infatti assunto tre pasticche di un nuovo tipo di ecstasy chiamato "Netflix and Chill". Uno dei ragazzi presenti al party, interrogato a lungo dalla polizia, alla fine ha confessato di avergliene vendute: per lui sono scattate le manette e una condanna a tre anni di carcere. La madre di Leah ha raccontato che la figlia era uscita di casa eccitatissima all'idea di rivedere i vecchi amici e che non aveva mai fatto uso di droga in passato. "Sicuramente ha saputo che qualcuno aveva usato quelle pillole e ha voluto provare per curiosità. Ora, non rivedrò più la mia bambina".

