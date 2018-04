Regno Unito in festa: è nato il terzo royal baby. Lo ha annunciato Kensington Palace spiegando che la principessa ha partorito nella Lindo Wing, l'ala privata del St. Mary's Hospital, nel centro di Londra, dove erano stati già partoriti il primogenito George nel 2013 e la secondogenita Charlotte nel 2015. Il terzo ''figlio reale'' è un maschietto e pesa circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene. Il parto è avvenuto I sudditi di sua Maestà sono già impazienti. Non vedono l'ora di conoscere il fratellino o sorellina di George, quasi 5 anni, e Charlotte, quasi 3. Sarà il quinto in linea di successione al trono britannico. Kate era stata ricoverata questa mattina in ospedale allo ''stadio iniziale'' delle doglie. La duchessa di Cambridge, accompagnata dal principe William, è entrata nella Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital, nel quartiere londinese di Paddington. Davanti alla clinica si è radunata subito una folla di curiosi, fan della famiglia reale e soprattutto giornalisti da tutto il mondo. Come nel caso dei primi due figli, tutti gli occhi sono puntati sulla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra. Qui il trattamento è davvero reale: più di 5 mila sterline per le prime 24 ore, se il bambino nasce con parto naturale; oltre 6 mila per un cesareo. (Continua a leggere dopo la foto)



E le notti extra? Si parte da mille e 100 sterline per il pacchetto deluxe. Negli ultimi giorni i controlli davanti all’ospedale erano aumentati, così come era comparso il divieto di parcheggio, dal 9 al 30 aprile. Prima di allora tutti i membri della famiglia reale sono sempre nati a Buckingham Palace. E' stata Diana a interrompere la tradizione e a preferire il parto in ospedale e anche se Kate avrebbe voluto riprenderla è stata sconsigliata dai medici per proteggere la salute di madre e figlio. Questa "modernizzazione" del protocollo riguarda anche l'annuncio della nascita.Sin dal Medioevo la venuta al mondo di un nuovo membro della famiglia reale veniva annunciata dal banditore della Casa Reale in costume tradizionale che appendeva fuori da Palazzo un cartello con l'annuncio della nascita che in questo modo diventava di dominio pubblico. Questa tradizione antica viene tenuta viva da Tony Appleton che al momento ricopre il ruolo di banditore ufficiale. Prima di Appleton, però, sarà Twitter ad annunciare al mondo la nascita. La novità (adottata sia con George sia con Charlotte) è dovuta alla necessaria modernizzazione del rapporto tra i media, l'opinione pubblica e la Casa Reale che ha ceduto all'urgenza informativa contemporanea.

