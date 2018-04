La notizia era nell’aria. E se non sono ancora i diretti interessati ad annunciarlo la voce si è diffusa in maniera così veloce che presto dovranno farlo. Nascerà ad ottobre il loro primo figlio – ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia – ed i fan della coppia non stanno più nella pelle. Il lieto annuncio arriva a quasi un anno esatto delle nozze, celebrate lo scorso 20 maggio. Così mentre i sudditi inglesi aspettano l'arrivo del terzo royal baby di William e Kate, il quotidiano Sun on Sunday rivela che Pippa sarebbe in dolce attesa. 35 anni, Pippa si è sposata nel Surrey con il finanziere James Matthews e, secondo le prime indiscrezioni rilasciate dal Sun, sarebbe "super emozionata". Per la coppia si tratta del primo figlio; la prima persona che la ragazza avrebbe chiamato per dare l'annuncio sarebbe proprio la sorella Kate. Il parto sarebbe previsto per ottobre. La bella notizia, continua il quotidiano, ha reso molto felice la famiglia Matthews, che negli ultimi mesi si è ritrovata ad affrontare uno scandalo: il capofamiglia David, padre di James, è infatti accusato di stupro di minori. (Continua dopo la foto)

I fatti risalgono al 1998-1999, mentre si trovava in vacanza in Francia. "Sono affermazioni non veritiere e scandalose" ha dichiarato il suocero di Pippa. Philippa Charlotte Middleton, detta Pippa, è nata il 6 settembre 1983. Ha lavorato nelle pubbliche relazionie come organizzatrice di feste ed eventi per la Party Pieces (azienda dei genitori). Nel 2008 Tatler l'ha nominata No. 1 Society Singleton. Pippa è stata la damigella d'onore al matrimonio della sorella Catherine Middleton con il principe William, duca di Cambridge, celebrato il 29 aprile 2011, conquistando grande visibilità e arrivando vicina – secondo alcuni – a essere più seguita della sorella. Il suo abito bianco, disegnato da Sarah Burton della casa di moda Alexander McQueen.





Che ha firmato anche quello della sposa, ha ricevuto molti apprezzamenti. Nel periodo seguente al matrimonio la Middleton ha avuto un notevole aumento di esposizione mediatica, divenendo l'oggetto di numerosi articoli e servizi televisivi di gossip. Buona parte dei mass media ha motivato l'attenzione mediatica di Pippa Middleton, ponendo l'accento sul suo aspetto fisico ed in particolar modo sul suo fondoschiena, al punto che quest'ultimo è diventato modello di riferimento per la chirurgia estetica.

Ti potrebbe interessare: