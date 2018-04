Le avevano chiesto di contare fino a cinque ma lei, una bambina di quattro anni, non era stata in grado di farlo, vuoi perché non ancora capace, vuoi per la paura che le incuteva la persona che si trovava di fronte. Un fallimento che le è costato tantissimo, vista la folle reazione del ragazzo ventenne che le aveva chiesto di mostrare le sue capacità matematiche: di fronte al fallimento della piccola, infatti, ecco scoppiare un brutale pestaggio a sangue, una scena da film horror che ha fatto il giro del mondo. Il giovane, conosciuto solo come Bakhram, ha detto di aver chiesto alla bambina di contare da 1 a 5 ma di aver perso la testa accorgendosi che lei non era in grado. A quel punto ha iniziato a picchiarla prima con il filo di un caricabatterie e poi con una cintura, insistendo nella sua richiesta: la piccola si è sforzata ma proprio non riusciva così lui si è accanito ancora di più. A lanciare l'allarme sarebbe stato un coinquilino della mamma della bambina. La donna vive in un appartamento con l'aggressore, l'ex marito e un altro uomo. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto riportato da Daily Mail, testata britannica che ha ricostruito la vicenda, sembra che la mamma abbia assistito alla scena e che il ragazzo autore della brutale aggressione fosse suo amante. La donna, che ha anche un'altra figlia, ha detto di non aver reagito per paura che le violenze potessero peggiorare e non avrebbe poi portato la bimba in ospedale per paura che il ragazzo fosse denunciato. Anche per lei è così scattata una denuncia, una volta che gli agenti hanno capito cos'era accaduto nell'abitazione.

Subito dopo l'aggressione, che Bakhram ha giustificato come metodo educativo, la bambina avrebbe iniziato a tremare e la mamma l'avrebbe calmata, ma le ferite erano tante e anche piuttosto gravi che il coinquilino non ha potuto far finta di nulla, allertando i soccorritori. Una volta in ospedale la bimba è stata soccorsa, curata e tranquillizzata. Il suo aggressore rischia ora una condanna fino a sette anni di carcere. La bambina era tra l'altro perfettamente in grado di contare.

