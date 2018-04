Un nome che da una ventina d'anni a questa parte stuzzica la fantasia dei maschietti, mai insensibili di fronte alla bellezza di una top model capace di imporsi alle attenzioni del pubblico di tutto il mondo per la sua innaturale bellezza e il suo fascino inimitabile. Ancora oggi, a 44 anni, una delle donne più desiderate del pianeta, senza troppi sé e ma. E mai banale nelle dichiarazioni fatte alla stampa, senza nascondere dettagli anche privatissimi della sua vita che hanno contribuito a costruire il suo mito. Parliamo, ovviamente, della sempre magnifica Heidi Klum, ancora attivissima sulle passerelle di tutto il pianeta e che di recente ha dato l'ennesima svolta a una carriera già costellata di fama e successi, reinventandosi presentatrice televisiva e donna d'affari. In molti, nel vedere i suoi scatti mozzafiato, continuano a chiedersi quale segreto custodisca gelosamente per sembrare sempre così giovane e in forma. Un interrogativo al quale la diretta interessata ha ora deciso di dare una risposta, ovviamente sopra le righe come d'altronde è nel suo stile. (Continua a leggere dopo la foto)

Intervistata dal settimanale americano National Enquirer, che le ha chiesto come riesca ancora oggi a sfoggiare un fisico perfetto e un volto totalmente al riparo dai segni del tempo, Heidi ha infatti spiegato di non ricorrere a maschere di bellezza o ritocchini dal chirurgo per ottenere il look desiderato. Piuttosto, il segreto è da ricercare in una vita sessuale molto, molto attiva: la Klum, in passato legata anche a Flavio Briatore, ha infatti spiegato di avere un media (più che invidiabile) di cinque rapporti al giorno. La rivista americana dichiara anche di aver sentito una persona molto vicina alla modella tedesca, naturalizzata americana, che dipinge Heidi come una donna molto esigente: "Se il partner non soddisfa i suoi bisogni, lei cerca qualcun altro che è disposto a farlo". Il sesso, insomma, è al primo posto tra le sue priorità. (Continua a leggere dopo le foto)

Heidi è convinta che la passione sia il modo migliore per tenere lontana la vecchiaia. La modella che è mamma di 4 figli, ha recentemente ufficializzato la nuova relazione con Tom Kaulitz, ex membro dei Tokyo Hotel, di 16 anni più giovane di lei. Secondo le dichiarazioni apparse sulla rivista americana Heidi per tenere acceso il desiderio preferirebbe fare l'amore nei posti meno convenzionali: "In auto, in bagno, anche in un armadio, non importa". La top model conserva anche un diario in cui, negli anni passati, aveva annotato il grado di soddisfazione derivante dagli incontri con i vari partner, dando loro anche un voto in base alla performance.

