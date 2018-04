Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro quell'uomo apparentemente così generoso e altruista si nascondeva in realtà un segreto terribile, una doppia personalità che alla fine è venuta a galla nel peggiore dei modi, rivelando alle famiglie che si erano sempre fidate di lui un orrore talmente grande da non sembrare vero. A raccontare la storia di Jarratt Turner, 36 anni, è il Daily Mail. L'uomo era noto a molti per il suo lavoro presso un ospedale pediatrico del Tennesse, negli Stati Uniti, che lo aveva sempre visto in prima linea al servizio dei piccoli pazienti ospitati dalla struttura. Per rendere più piacevole i giorni che i bambini erano costretti a passare a letto, Jarratt si vestiva da supereroe e si metteva a pulire i vetri delle stanze, così da apparire all'improvviso alla vista dei ragazzini, sempre felici di ricevere le sue visite. (Continua a leggere dopo la foto)

In un'intervista del 2013, aveva detto che il suo lavoro era molto divertente e che sperava di riuscire col suo vestito da Spiderman a rendere migliori le giornate dei bambini ricoverati. In realtà però si è scoperto che Turner nel periodo compreso tra l'ottobre del 2014 e maggio 2015 aveva abusato di un bambino e una bambina di uno e tre anni. Si era avvicinato ai piccoli tramite i loro genitori con cui aveva fatto amicizia e si era offerto di lavorare come babysitter. Turner aveva poi filmato i bambini e condiviso le immagini degli abusi in rete. "Adoro questa ragazzina più di ogni altra cosa" scriveva in alcune didascalie che accompagnavano le immagini inviate ad altri pedofili. (Continua a leggere dopo le foto)

Alla fine Turner è stato arrestato con sedici capi d'accusa. la maggior parte legati al reato di pornografia infantile. Al termine di un processo a suo carico è stato riconosciuto colpevole e condannato a ben 105 anni di reclusione. Secondo l'accusa l'uomo, che non aveva precedenti condanne alle spalle, sperava segretamente che il suo lavoro di lavavetri-Spiderman avrebbe potuto avvicinarlo ad altri bambini per abusare di loro in futuro. Dopo la condanna, il procuratore Don Cochran ha dichiarato che la sua condanna esemplare servirà a scoraggiare altre persone dall'imporre la propria sessualità malata a bambini innocenti, facendo loro del male.

