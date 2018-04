Un allarme del quale gli esperti avevano parlato a più riprese, consigliando sempre ai genitori la massima attenzione quando lasciano i figli neonati nella culla in compagnia dei giochi con i quali sono soliti farli divertire. E che ora è stato rilanciato dopo la tragedia assurda che ha colpito una famiglia scozzese, costretta a fare i conti con la morte improvvisa di una bambina di soli 18 mesi, trovata senza vita dalla madre. A raccontare la storia della sfortunata Connie Rose è il Telegraph, che ha ricostruito la vicenda. La madre della piccola ha raccontato che era sua abitudine lasciarla dormire in compagnia dei pupazzi ai quali era più affezionata, peluche che quando era sveglia la facevano ridere e interrompevano di colpo le crisi di pianto che di tanto in tanto la colpivano. Proprio uno di quei pupazzi, però, potrebbe esserle costato la vita. In attesa dei risultati delle analisi degli esperti, che chiariranno con precisione la causa del drammatico evento, l'ipotesi che sta prendendo piede è infatti proprio quella di un soffocamento causato da un orsacchiotto che i genitori tenevano all'interno della culla, mettendolo di lato in modo che proteggesse la figlia da eventuali colpi alla testa. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma proprio il peluche, caduto con tutta probabilità sul viso della piccola, avrebbe portato la bambina ad avere una crisi respiratoria. La piccola è quindi morta per soffocamento: "È stata colpa mia, ho incolpato me stessa. Tutto quello a cui penso ora è che se avessi lasciato vuoto il lettino Connie sarebbe ancora qui, forse con solo un piccolo bozzo sulla testa. Ai genitori dico: per favore lasciate vuote le culle, spostate tutto perché potreste ritrovarvi come me ad avere il più grande rimpianto della vita" ha dichiarato questa mamma che ha creato una pagina Facebook in memoria della sua bambina, ricevendo il sostegno di tanti utenti che cercano di incoraggiarla in questi giorni terribili. (Continua a leggere dopo le foto)

I fatti risalgono al marzo scorso, ma solo in questi giorni la madre, Dexy Leigh Walsh Dexy, dalla Scozia, ha trovato la forza di raccontare quello che è successo. Con grande dolore la mamma ha voluto mettersi a nudo per avvertire i genitori dell'enorme rischio che corrono i loro bambini così piccoli nel dormire con dei pupazzi. Dexy ha ammesso di usare i peluche per impedire che la figlia nel sonno sbattesse la testa contro il muro, così era solita metterli vicino alla sua testa. Quando la mamma è andata a svegliare Connie non c'era più nulla da fare: ha provato con le manovre di rianimazione ma la piccola era ormai priva di vita e i soccorsi si sono rivelati inutili.

“Non respira!”. 7 mesi, muore il giorno del suo battesimo. Il vestitino bianco, tutta la famiglia della piccola Chiara era pronta per i festeggiamenti. Poi la tragica scoperta in culla. Tanto insopportabile dolore