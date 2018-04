Ci risiamo, ogni qual volta che l’ipotesi di una guerra si avvicina (qualche tempo fa era per il battibecco Usa-Corea del nord; ora per la crisi Trump-Assad-Putin, in Siria) le misteriose e sedicenti visioni di Baba Vanga tornano a galla. La presunta veggente cieca, morta in Bulgaria nel 1996 all'età di 85 anni, avrebbe infatti previsto i conflitti in Siria e ciò che potrebbe avvenire dopo. Da qualche giorno, a seguito degli attacchi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia contro la Siria, quello che tutti si chiedono è se la Russia si farà coinvolgere nella vicenda o meno e se il conflitto porterà ad una Terza Guerra Mondiale, questa volta combattuta con armi nucleari. Guardando al 1996, Baba Vanga avrebbe avuto qualcosa da dire al riguardo: "Tutto si scioglierà come ghiaccio, tranne la gloria di Vladimir, la gloria della Russia, che saranno le uniche cose a rimanere. La Russia non solo sopravviverà, la Russia dominerà il mondo", aveva detto la veggente sul letto di morte. Diversi gli eventi che Baba Vanga sembra aver previsto. (Continua dopo la foto)

Prima dell'attentato alle Torri Gemelle, la donna aveva detto: "Orrore, orrore! I fratelli d'America cadranno dopo essere stati attaccati da uccelli d'acciaio. I lupi ululeranno nella boscaglia e il sangue degli innocenti verrà sparso". Prima del disastro del sottomarino Kursk, che nel 2000 aveva portato alla morte di tutto l'equipaggio, nel 1980 Baba Vanga aveva detto: "Kursk sarà ricoperto d'acqua e l'intero mondo lo piangerà". Un po’ come chi pensa che i Simpson abbiano previsto sia l’arrivo di Trump come presidente, sia determinati altri fatti estremamente complottistici, scoprendo, soltanto in un secondo momento, che si trattava di fake news ben avviate e che quegli estratti (di Homer e Bart) non erano altro che il frutto di serie recenti e non antecedenti ai fatti riportati.





Insomma, c’è poco da fidarsi dei titoloni nei quali viene citata Baba Vanga perché oramai sappiamo bene (tutti) cosa significa fake-news e soprattutto a cosa servono (soldi, ndr). Matt Groening, Nostradamus, Baba Vanga; ma anche il vecchietto sotto casa, il pazzo del paese che vaga scalzo per la città e perché no, il nostro caro amico complottista che crede che i vaccini facciano male e che la terra sia piatta e irrorata da scie chimiche; ecco, tutti personaggi che potrebbero essere messi sullo stesso piano (non ce ne voglia il creatore dei Simpsons). Perché ricordate, il 21 dicembre 2012 doveva finire il mondo e invece siamo ancora qua, a commentare le disastrose profezie di Baba Vanga.

Ti potrebbe anche interessare: “Dopo la vittoria di Trump ecco cosa sta per succedere”. Le sue profezie hanno terrorizzato il mondo, anticipando tragedie come l’11 settembre. Ora le sinistre parole della veggente Baba Vanga ci dicono cosa succederà