Il terzo royal baby è in arrivo, ormai manca pochissimo: nascerà entro il 30 aprile (lo si è capito dai divieti che sono stati affissi davanti all’ospedale dove Kate partorirà). E anche il matrimonio dell’anno, quello tra Harry e Meghan Markle, si avvicina. E proprio in questo momento, che dovrebbe essere di festa per la casa reale inglese, arriva la notizia choc. Buckingham Palace si tinge di nero: si tratta di un lutto che spezza al cuore alla Regina Elisabetta II. Cosa è successo? Chi è morto? È morto Willow, l’ultimo corgi della regina. Il suo fidato cagnolino aveva 14 anni e da tempo era malato ma la sua morte – che dunque era annunciata – non ha risparmiato dal dolore la regina che lo considerava a tutti gli effetti un membro della famiglia. Proprio perché era malato, per mettere fine alle sue terribili sofferenze, Elisabetta II ha preso la decisione più difficile, quella di addormentarlo. È successo domenica 15 aprile ma la notizia trapela solo ora. E la regina come l’ha presa? Malissimo. “È devastata”, ha raccontato una fonte vicina alla famiglia reale al Daily Mail. Continua a leggere dopo la foto

“Ha pianto nel corso degli anni tutti i suoi corgi, ma la morte di Willow è quella che l’ha turbata di più”, ha aggiunto la fonte. La dinastia reale dei corgi era iniziata con Dookie che fu il primo a entrare a Buckingham Palace. Era il 1933 ed Elisabetta era una bambina: quel cane era di suo padre (Giorgio VI). Quando Elisabetta celebrò il 18esimo compleanno arrivò anche Susan. I corgi sono sempre stati la passione di Elisabetta (ne ha avuti 30 in vita sua) che li ha anche allevati. Per venderli? No, quello no. Non li ha mai venduti, solo regalati. E ovviamente non ha mai permesso che partecipassero a gare canine. Per lei erano molto più che semplici cani da compagnia. Elisabetta se ne è sempre presa cura personalmente. Continua a leggere dopo le foto

Passeggiava con loro ogni giorno e curava la loro alimentazione: un giorno dava loro manzo, quello successivo pollo, poi ancora agnello, quindi coniglio e così alternativamente per tutto il mese. Sembra che anche la Markle, per conquistarsi il favore della regina, abbia “puntato” sui corgi che non le hanno abbaiato contro quando l’hanno vista. Cosa che, stando a quel che dice Harry, sarebbe molto rara. “Probabilmente Willow rappresentava l’ultimo legame con la sua infanzia, i suoi genitori, le sue radici”, ha aggiunto la fonte. Anche Holly, altro corgi della regina, era scomparso da poco, circa 18 mesi fa.

