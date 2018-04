"Che fortunato, ti sei trovato proprio una ragazza stupenda", "non sai quanto invidio, devi essere orgoglioso". E via, su questa falsariga, ogni volta che questo giovane esce di casa per andare a fare una bella passeggiata insieme a lei, la fidanzata dei sogni, quella capace di attirare le attenzioni di amici e conoscenti ogni volta che la coppia viene avvistata in libera uscita. Puntualmente, però, il povero Ameen si trova a ringraziare a testa bassa per poi spiegare la verità, ben diversa da quella che si potrebbe immaginare. Sì perché quella al suo fianco non è una nuova fiamma da sfoggiare (ci si perdoni il termine) orgoglioso in pubblico, bensì la madre Shimmi Munshi, 41 anni riportati sulla carta d'identità ma ai quali tutti si rifiutano di credere, stregati da quel look giovanile che le toglie almeno una decina di primavere, se non di più. E se pensate che simili risultati si ottengano soltanto grazie al chirurgo e al bisturi, sappiate che siete nuovamente in errore: l'aspetto di questa donna-bambina è infatti frutto soltanto dei miracoli di una Madre Natura mai così generosa. (Continua a leggere dopo la foto)

"Crescendo - ha raccontato la diretta interessata sulle pagine del Sun - mi sono accorta che mentre i miei coetanei si trovavano a fare i conti con rughe, acciacchi e capelli bianchi, io sembravo muovermi in direzione opposta, ringiovanendo invece di invecchiare. Alcuni amici pensano che io sia la versione femminile di Peter Pan, la ragazza che non è mai cresciuta". Shimmi è rimasta incinta quando era poco più che maggiorenne e a 20 anni ha dato alla luce Ameen, suo figlio, che molti continuano a confondere per il fidanzatino quando li vedono uno accanto all'altra. Lei è così costretta ogni volta a spiegare, tra l'imbarazzo generale, di essere la madre. (Continua a leggere dopo le foto)

Il segreto della sua "eterna giovinezza"? Shimmi non sa spiegarlo: "Mi sono ritrovato a vent'anni con un figlio da mantenere, a lavorare duro per arrivare a fine mese e affrontare ogni tipo di stress. Niente relax, niente cure di bellezza, niente operazioni per rimanere giovane. Non so come sia possibile, ma il mio corpo ha evidentemente qualcosa di diverso dagli altri, forse per questioni di genetica". A chi pensa che la sua vita sia tutto esercizi e flessioni in palestra, la donna risponde: "Macché! Gli allenamenti che facciano sono quelli giornalieri, destreggiandomi nel traffico o tra gli scaffali dei supermercati".

