Un infortunio è pur sempre un infortunio e non andrebbe mai sottovalutato, nemmeno quelli più banali. Le conseguenze alle volte potrebbero essere imprevedibili e andare a toccare capisaldi della vostra vita che fino a quel momento non vi era mai passato in testa di mettere in discussione. Leggere per credere la storia di un ragazzo inglese di 23 anni che si è fatto male in maniera apparentemente poco pericolosa. Uno scontro mentre guidava un go-kart in compagnia degli amici, il dolore, i controlli in ospedale e la scoperta di essersi rotto un piede. Cosa c'è di strano, direte voi? Beh presto detto. Il giovane una volta iniziate le cure per riprendersi e tornare presto a camminare ha infatti scoperto di... essere gay. Se pensate che non ci sia un collegamento tra i due eventi, forse non avete ancora letto le parole del diretto interessato, che ha una teoria tutta sua su quanto gli è accaduto in quei giorni. Scott Purdy, questo il nome del protagonista della storia, dà infatti la colpa all'antidolorifico Pregabalin per il suo improvviso cambiamento negli orientamenti sessuali. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo il ragazzo, le pillole lo avrebbero portato a sviluppare interesse nei confronti degli uomini e lasciare la sua ragazza: "Ho notato che la mia libido per le donne era sparita e volevo attenzioni maschili, - sostiene Scott - Stavo con una ragazza da sei mesi e non avevo mai provato interesse per gli uomini. Da piccolo ero un po' curioso, ma... un paio di settimane dopo aver iniziato a prendere l'antidolorifico ho smesso di trovarla attraente. Lei è stata comprensiva, per quanto lo si possa essere in una situazione del genere". Il Pregabalin è un farmaco usato per trattare l'epilessia, il dolore associato al cervello e l'ansia in generale. Tra i suoi effetti collaterali ci sono perdita di libido e sbalzi d'umore. (Continua a leggere dopo le foto)

Scott ha aggiunto: "Penso che le persone debbano saperlo. Se a qualcuno viene prescritta questa medicina in futuro, deve sapere cosa può fare. Mi ci è voluto un po' per capire da cosa dipendesse il mio cambiamento. Quando ho smesso di prendere gli antidolorifici, la mia attrazione per gli uomini è sparita. Ora però la provo di nuovo e sono libero e aperto riguardo la mia sessualità. Mi sento felice. Non sono arrabbiato perché quel farmaco mi ha reso ciò che sono."

