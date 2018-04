A leggerla così la loro storia sembra quella di tanti altri. Un incontro fortuito, tramite amici in comune, avvenuto al tavolo di una pizzeria. E il colpo di fulmine scattato subito, che li ha portati di lì a poco a iniziare una vera e propria frequentazione e poi una storia d'amore ufficializzata tra lo stupore di tutti. Sì perché nonostante la bontà dei loro sentimenti, sono in pochi a non sgranare gli occhi di fronte a Gary Hardwick, 19enne, e alla sua fidanzata Almeda, che di primavere alle spalle ne conta ben 72. Sì, avete capito bene: i due, che dopo essersi frequentati per diversi mesi sono anche convolati a nozze, hanno una differenza d'età di ben 53 anni. Un dettaglio non certo da poco, che però non li ha mai scoraggiati nel corso della loro avventura mano nella mano, anzi. Sulle pagine del Daily Star, la coppia si dice più affiatata che mai e determinata a continuare quella che i due definiscono "una stupenda storia d'amore". Gary, d'altronde, aveva frequentato già in passato una donna molto più grande di lui e quando ha incontrato Almeda per la prima volta ha subito capito di essere di fronte alla persona giusta per lui. (Continua a leggere dopo la foto)

I due, dopo essersi sposati nonostante i dubbi avanzati dalle famiglie di entrambi, vivono ora insieme sotto lo stesso tetto in Maryville, Tennessee, negli Stati Uniti. Almeda è già nonna di ben sei nipotini, il più grande dei quali ha un'età superiore a quella di Gary. Loro, però, all'anagrafe e a certe proporzioni non badano troppo, spiegando di essere al settimo cielo. "Se ami qualcuno - ha spiegato lui sulle pagine del Daily Star - gli anni sono soltanto numeri, niente di più. Ho capito che lei era la donna della mia vita la prima volta che l'ho guardata negli occhi. I nostri sguardi si sono incrociati e per me è iniziata una nuova vita". (Continua a leggere dopo le foto)

La coppia più discussa d'America ha anche spiegato che, nonostante le differenze d'età, passare il tempo insieme è davvero piacevole. Gary si dice molto più maturo di molti suoi coetanei mentre Almeda non nega di comportarsi a volte come una ragazzina, a dispetto dei 72 anni. "Il sesso? La prima volta che lo abbiamo fatto è stato subito dopo esserci sposati. Tutto è andato alla perfezione: lei è un'amante meravigliosa anche da quel punto di vista, non potevo essere più fortunato di così".

