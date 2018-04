Una nascita incredibile, una storia che sembra uscita dalla penna di uno scrittore e che invece ha fatto gridare al miracolo il mondo intero. Lui, un bimbo che ha da poco aperto gli occhi per la prima volta, è infatti venuto al mondo quattro anni dopo la morte dei genitori, scomparsi tragicamente. Tutto è successo in Cina, come raccontato dal Guardian, e lui, il piccolo Tiantian è stato partorito da una madre surrogata. A prendersi cura di lui sono ora i suoi nonni, materni e paterni, che sono riusciti ad utilizzare gli embrioni congelati dei loro figli, morti in un incidente stradale nel 2013. Tiantian è nato già orfano, ma comunque circondato dall'amore di una famiglia numerosa e determinata più che mai a non fargli mancare niente nel corso di una vita che si preannuncia sì difficile ma non per questo impossibile, anzi. La notizia ha commosso il mondo, che ha salutato un bambino davvero speciale. (Continua a leggere dopo la foto)

Prima di perdere tragicamente la vita in uno schianto mentre erano a bordo della propria auto, la madre e il padre di Tiantian avevano lasciato congelati quattro embrioni pronti ad essere impiantati con la fecondazione in vitro. L'operazione era programmata 5 giorni dopo l'incidente che gli ha negato per sempre la gioia di mettere al mondo un figlio. Per questo i nonni di Tiantian hanno dato vita ad una lunga battaglia legale per poter usare quegli embrioni. Con un esito tutt'altro che scontato dal momento che in Cina non esistono precedenti: il caso ha tenuto banco a lungo sulle principali testate del paese, scatenando accesi dibattiti in merito. (Continua a leggere dopo le foto)

Una volta ottenuta la custodia degli embrioni, i nonni si sono affidati ad una agenzia di maternità surrogata. In Cina tale pratica e illegale quindi sono stati gli stessi nonni a trasportare i preziosi embrioni, conservati in una bottiglia di azoto liquido, nel Laos. Lì sono stati impiantati nell'utero di una mamma surrogata che, 9 mesi dopo, è volata in Cina per dare alla luce il piccolo Tiantian, che tradotto significa dolce. Anche ottenere la cittadinanza del piccolo non è stata impresa semplice, dal momento che la madre surrogata è arrivata in Cina con un visto turistico.

