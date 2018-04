Una modella che sognava di conquistare le passerelle di tutto il mondo grazie alla sua bellezza e alla sua spigliatezza. E che ora si ritrova invece a fare i conti con un gravissimo problema alla vista, che è diventata "più o meno quella di una signora di 90 anni" secondo i medici che si sono occupati del suo caso. Il tutto a causa di un intervento per cambiare il colore delle pupille al quale Nadinne Bruna, 32 anni, aveva deciso di sottoporsi convinta così di potersi dare un tono più originale e attirare ancora di più su di lei le attenzioni dei media. Invece, a causa di un imprevisto, ha perso oltre l'80% delle capacità dell'occhio destro e il 50% del sinistro. La ragazza vive a Miami ma si era spostata in Colombia per sottoporsi alla delicata operazione, che negli Stati Uniti non viene effettuata. Così aveva speso oltre 3000 euro, destinati a un presunto specialista, e aveva preso l'aereo per coronare il suo sogno. (Continua a leggere dopo la foto)

La procedura, che prevede l'inserimento di impianti al silicone nell'occhio, non è però andata come doveva e poco dopo l'intervento la giovane ha subito iniziato a manifestare i primi problemi. alla vista. Gli occhi le sono diventati rossi e hanno iniziato a bruciare da morire, come raccontato dalla diretta interessata sulle pagine della testata Metro, che ha raccolto la sua testimonianza. Nadinne a quel punto ha iniziato a vedere a intermittenza e nelle settimane successive si è rivolta ad altri esperti in America per ulteriori interventi che riuscissero a riparare i danni fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Nonostante l'estrazione degli impianti effettuata con successo in una clinica americana, la ragazza si troverà a fare i conti con le conseguenze del suo incidente per il resto della propria vita, costretta a una vista limitata. "Sono costretta a farmi aiutare da mia sorella - racconta - che è diventata una sorta di mamma bis in questi momenti difficili. Tornassi indietro non rifarei lo stesso errore. Alle ragazze che leggono di interventi di questo tipo dico: non fate come me, pensate alla vostra salute".

