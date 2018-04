Un video agghiacciante che sta facendo il giro del mondo. Un uomo si alza, tira qualcosa che somiglia a delle banconote verso una donna. Poi estrae la pistola e le spara. Lei che cade al suolo, con il microfono ancora stretto tra le mani, poi le urla e le immagini che virano verso il nero. Così è finita la vita di una donna, cantante affermata e molto conosciuta nella sua regione di nascita, che tra tre mesi avrebbe dato alla luce il suo primogenito. La storia, dai tratti horror, è quella della pachistana Samina Sammo, conosciuta nel mondo locale dello spettacolo come Samina Sindhu e ben sintetizza la condizione delal donna, e il valore della sua vita, in quella zona del mondo. Samina, giovane e dalla voce intensa, era stata invitata a proporre il suo repertorio durante una festa nel distretto di Larnaka della provincia meridionale di Sindh. La cantante 24enne, che come detto in apertura era incinta di sei mesi, è stata uccisa a colpi di pistola ieri sera da un boss locale in Pakistan per un motivo incredibile. Samina non ha voluto alzarsi in piedi mentre cantava durante una cerimonia per la circoncisione di un ragazzo. (Continua dopo la foto)

Un motivo che grida vendetta e che aggiunge vergogna allo sdegno per l’omicidio di una giovane donna. A quanto riportano i media locali e citano altri organi di stampa, sembra che l’uomo che ha premuto il grilletto, alterato per l'eccessivo uso di droghe o alcolici, un 'Signore della Guerra' locale, Tarique Ahmad, ha più volte sollecitato la giovane cantante ad alzarsi in piedi, ed al suo ennesimo rifiuto ha sfoderato una pistola sparandole e causandone il decesso subito dopo il ricovero in ospedale. Indagini, riporta Leggo, per l'accaduto sono in corso ma l'autore della sparatoria è stato arrestato. Video postati sui social media locali hanno permesso di udire il rumore degli spari e vedere la cantante accasciarsi al suolo nel villaggio di Kanga.

Samina Sindhu, a 6-month pregnant Sindhi singer, was shot dead in Larkana by Tariq Jatoi. He asked her for stand-up performance. On refusal, he threatened her. Later when she stood up, Jatoi fired bullets in her body. Now, Jatois are pressurising her husband to withdraw from case pic.twitter.com/Frey8w79lw — Kapil Dev (@kdsindhi) 11 aprile 2018

Il marito, che ha presentato la denuncia al locale commissariato di polizia, ha chiarito che sua moglie aveva accettato di cantare ma che per motivi precauzionali consigliati da un medico di fronte ad una gravidanza complicata, aveva deciso di farlo seduta. Per questo, ha riferito la tv DawnNews, la denuncia depositata è per un duplice omicidio della donna e del nascituro. Una condanna unanime per due vite stroncate, una che ancora dove muovere i primi passi.

