Una frase scioccante pubblicata in rete all'improvviso, su Facebook, in mezzo a tanti altri post sulla falsariga di quelli che leggiamo ogni giorno. Dove, però, Casey James Lawhorn, ragazzo di 23 anni, ammetteva senza troppi giri di parole di aver appena ucciso la madre e un suo caro amico 22enne, e annunciava l'intenzione di suicidarsi: "Ho sparato e ucciso mia madre, Vi Lawhorn, e un mio caro amico Avery Gaines. Ho passato molto tempo a pensare all'omicidio, chiedendomi come ci si sente. Ma non ho provato niente". Poi, la scomparsa nel nulla, con la polizia ora a dare la caccia al giovane. Un caso davvero assurdo questo andato in scena nel Tennessee, Stati Uniti, e che ha avuto come sfondo i social network. Gli agenti hanno poi confermato il duplice omicidio, spiegando di aver anche trovato l'auto di Casey senza però essere ancora riuscita a rintracciarlo. Nei suoi confronti si è così aperta una vera e propria caccia all'uomo. Il ragazzo aveva anche descritto nel dettaglio l'accaduto, sempre nell'etere, spiegando di aver invitato l'amico Avery a domrire a casa sua, visto che il giorno dopo avrebbero dovuto suonare insieme, condividendo entrambi la passione per la musica. (Continua a leggere dopo la foto)

Avery si era addormentato, stanco, sul pavimento di casa di Casey. Quest'ultimo è poi uscito di casa per andare a prendere la madre e darle un passaggio a casa. "Era come sempre completamente ubriaca, ho pensato che se mi fossi suicidato sarebbe rimasta distrutta. Tornati a casa sono andato nella mia stanza e ho preso la pistola. Mi sono avvicinato ad Avery mentre dormiva e gli ho sparato un colpo alla testa, mi è sembrato fosse morto all'istante. Mia madre era nella sua stanza, confusa a causa dell'alcol, a malapena ha capito cosa stesse accadendo. Ho tentato di spararle ma la pistola si è bloccata. Non ha notato il tentativo di ucciderla, sono uscito dalla stanza per sistemare la pistola". (Continua a leggere dopo le foto)

Il ragazzo nel post racconta poi che una volta tornato nella stanza, la mamma era in piedi cercando di calmare il cane Oscar. Le ha sparato 2 volte colpendola al braccio sinistro: la donna ha iniziato a urlare. La pistola a quel punto si è inceppata così, tra le urla della donna, il giovane l'ha ricaricata e ha aperto il fuoco ancora. Lawhor è poi tornato in salotto per prendere della droga presente in casa e i soldi dell'amico. "In fronte aveva un piccolo buco, non era uscito molto sangue. Stavo tremando per l'adrenalina, ma non provavo nient'altro, tranne forse il disgusto per il cadavere e i rumori che produceva. Il tutto ha richiesto probabilmente 3 o 4 minuti". Nonostante avesse scritto di volersi uccidere, Casey ha poi cambiato idea e si è dato alla fuga.

“Cosa è successo davvero”. Isola dei Famosi: tutta la verità sull’omicidio nell’hotel di Stefano De Martino e dello staff del reality show