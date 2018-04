Nel giro di poche ore è riuscita a conquistare quello che tanti di noi, in tempi come questi, ambiscono da anni: un'incredibile notorietà virtuale, con il suo nome a rimbalzare sulle testate e i social di tutto il mondo. Senza però che alla fama siano seguiti apprezzamenti e applausi da parte degli utenti dell'etere, anzi. Questa ragazza è riuscita piuttosto in un'impresa diametralmente opposta, quella di diventare "la più odiata del web". Il motivo? Andiamo con ordine. La storia di Hanna Dickenson, australiana, aveva iniziato a circolare in rete negli anni scorsi quando la ragazza, mostrando tutto il suo coraggio e la sua determinazione, aveva rivelato di avere il cancro ma di essere determinata più che mai ad andare fino in fondo nella sua battaglia, chiedendo un aiuto al popolo della rete per finanziare le cure, molto costose, che già gravavano sulle spalle dei genitori, costretti a fare i conti con una serie di esborsi notevoli. La sua famiglia, a sua volta, le aveva promesso che avrebbe fatto il possibile, anche oltre le proprie capacità, per darle una speranza e starle accanto in quei momenti difficili. (Continua a leggere dopo la foto)

Peccato che in realtà la malattia non fosse mai esistita. Hanna Dickenson ha infatti imbrogliato tutti, a partire dai genitori e passando per conoscenti ed estranei: ha raccontato loro di aver il cancro soltanto per poter mettere da parte qualche soldo così da godersi meglio la vita, senza preoccuparsi minimamente di mettere in ginocchio i famigliari e di estorcere soldi a utenti armati delle migliori intenzioni, pronti a contribuire di tasca propria per aiutare la giovane. Cosa ha fatto la giovane con la somma raccolta nel corso degli ultimi anni? Semplice, una serie di vacanze e festini, spesso molto sopra le righe con presenza di droga e alcol a fiumi. (Continua a leggere dopo la foto)

Lei, insomma, se la spassava sulla falsariga delle ricche ereditiere, mentre il padre e la madre si vedevano costretti a fare i conti con le difficoltà del caso, costretti a fare rinunce e chiedere prestiti pur di non far mancare il loro supporto alla figlia che credevano gravemente malata. Per Hanna però le cose non sono andate a finire bene. Oltre all'odio e agli insulti piovuti sui social, si è trovata ad affrontare una condanna a tre mesi di carcere e oltre 150 ore di servizi sociali, oltre a un periodo di ricovero forzato in comunità per far fronte ai problemi con la droga. In totale, pare abbia dilapidato oltre 40mila dollari.

“Mi è venuto il cancro”. Lo ha usato per 30 anni, senza sapere. Ogni giorno si lava con il suo bagnoschiuma preferito, ma non poteva immaginare a cosa stava andando incontro. Il noto brand è alle strette e quello che venendo fuori è gravissimo