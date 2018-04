Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di "possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore". Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell'area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro operazioni militari contro le basi del governo di al-Assad. Ormai l'attacco militare degli Stati Uniti con il supporto di Francia e Gran Bretagna alla Siria non è più solo probabile. Il botta e risposta che preoccupa l'Occidente parte con un tweet del presidente americano: "La Russia giura di abbattere tutti i missili sparati sulla Siria. Preparati Russia perché arriveranno, belli e nuovi e 'intelligenti!' Non dovresti essere alleata di un animale che si diverte a uccidere il suo popolo!". Dopo il presunto attacco chimico contro i civili a Douma condotto dal regime di Assad, gli Stati Uniti sono pronti a intervenire. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma la replica russa, che da giorni nega ci sia stato alcun attacco con bombe al cloro, arriva poco dopo il cinguettio. "I missili 'intelligenti' dovrebbero volare verso i terroristi, non verso il governo legittimo della Siria che lotta da molti anni contro il terrorismo internazionale sul suo territorio", scrive su Facebook la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova. Poi contrattacca. "L'idea globale è di rimuovere velocemente le tracce della provocazione cosicché gli ispettori internazionali dell'Opac non avranno nulla da cercare in quanto a prove?", continua Zakharova. (Continua a leggere dopo le foto)

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 aprile 2018

Su Twitter Trump però continua, è scatenato. "I nostri rapporti con la Russia sono peggiori di quanto siano mai stati, includendo la guerra fredda", scrive ancora tentando sul finale un tono lievemente più diplomatico. "Non c'è ragione per tutto questo. La Russia ha bisogno di noi per migliorare la sua economia, una cosa che sarebbe molto facile da fare, e noi abbiamo bisogno di tutte le nazioni per lavorare insieme. Fermiamo la corsa agli armamenti?". La marina militare russa non sembra aver intenzione di arretrare. Effettuerà esercitazioni belliche nei pressi delle acque territoriali siriane. E l'Europa? L'Ue sta avviando "contatti diplomatici a iniziare dagli Stati membri" sulla crisi in Siria.

