Gli ingredienti per uno scandalo a corte ci sono tutti. Sì perché il rampollo della casa reale si è scelto una “principessa” diversa dal solito. Ha gli occhi blu intenso, i capelli castani e un viso uscito dalle pagine di un libro. Epperò c’è qualcosa che non torna e che anzi potrebbe far saltare sulla sedia più di qualche parente della casa regnante che all’etichetta ci tiene eccome. Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, si è fidanzato con Julianne Snekkestad, ex modella di Playboy. Il nuovo amore è finito sui tabloid norvegesi, insieme alle foto hot della bella Juliane, che non lesina pose sexy anche sul suo profilo Instagram. I due sarebbero già andati a vivere insieme a Londra. La famiglia reale non ha preso bene le rivelazioni: «Conosciamo Juliane come una ragazza abile e laboriosa: non merita questo tipo di pubblicità». Una storia per la verità non nuova, già l'erede al trono svedese Carl Philip, aveva sposato un'ex modella erotica, adesso anche il principe norvegese. «Abbiamo lottato e abbiamo vinto», disse il giorno del sì Carl, durante il ricevimento di nozze. (Continua dopo la foto)

Due figli, Alexander, due anni il prossimo aprile, e Gabriel, 5 mesi, sono amatissimi patria impegnati in una fondazione contro il bullismo, lo stesso di cui è stata vittima Sofia all’inizio della loro storia, attaccata da più parti per via del suo passato da aspirante attrice, un reality e un calendario sexy all’attivo. «Vogliamo che i nostri figli trovino un posto nella vita in cui si sentano sicuri, e come genitori faremo del nostro meglio per creare un posto del genere», hanno raccontato all’unisono alla rivista svedese Kupe. Una bella sfida. Del resto, sono abituati, una lezione che servirà anche a Marius. Intanto fervono i preparativi per il royal wedding del principe Harry.





Sarà a Windsor, e non come di consueto a Londra, il luogo delle nozze del principe Harry con Meghan Markle. E precisamente nella Cappella di St. George. Niente a che vedere con il grande sfarzo che coinvolge l’Abbazia di Westminster, dove si sposarono Elisabetta e Filippo nel 1947 e William e Kate nel 2011. Ne tantomeno con la Cattedrale di St. Paul, dove si unirono in matrimonio Carlo e Diana il 29 luglio del 1981. La cerimonia nella residenza preferita della regina Elisabetta e del principe Filippo durerà 45 minuti e le letture, così come i canti, sono stati personalmente scelti da Harry e Meghan.

