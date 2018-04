Sarebbero tutti morti i passeggeri di un aeromobile caduto in Algeria. Un mezzo militare di fabbricazione russa con a bordo “più di 200 persone” si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato di Blida, pochi chilometri a sudovest di Algeri. Lo riporta il sito dell'emittente algerina 'Ennahar'. Secondo una fonte militare algerina all'emittente 'al-Arabiya' “non ci sarebbero sopravvissuti”. I media locali precisano che il velivolo precipitato era un aereo da trasporto prodotto dalla 'Ilyushin'. Secondo l'emittente 'al-Arabiyà, la maggior parte dei passeggeri a bordo erano militari. Boufarik, il luogo dello schianto, si trova a circa 30 chilometri dalla capitale Algeri. Sempre secondo i media locali, l'aereo si è schiantato stamane verso le 8 ora locale (le 9 in Italia), poco dopo il decollo dallo scalo di Boufarik, in un grande campo situato distante dal centro della città, ma vicino all'autostrada. Lo schianto ha provocato un enorme incendio, proprio com’è mostrato dalle foto pubblicate online. (Continua dopo la foto)

Secondo il sito 'Dernieres Infos 'Algerie', per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati 130 uomini della protezione civile, 14 ambulanze e 10 camion. Lo stesso sito parla di più grave incidente “nella storia dell'aviazione militare algerina”. Sono ignote per il momento le cause dello schianto. Da quel poco che si sa tramite i siti di informazione algerini, il velivolo sembra precipitato a terra in fase di decollo da un’altezza di circa 300 metri. L’aereo, che è caduto su un’importante arteria algerina. L’aereo, un Ilyushin Il-78 di fabbricazione russa, trasportava personale militare probabilmente intento in qualche missione. Nelle fotografie pubblicate dai media algerini si vede una colonna di fumo alzarsi dal luogo dello schianto. (Continua dopo le foto e il video)



WATCH: 'Around 105 people killed' as #Algerian military plane crashes near capital https://t.co/heIKhPzcNp pic.twitter.com/CcWXxzCdW6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 11 aprile 2018

🔴#DIRECT 🔴 #Algérie

L'avion militaire était à destination de Béchar et s'est écrasé quelques minutes après son décollagehttps://t.co/Uxe6HUFi4X pic.twitter.com/LZpTKEDszH — Algérie24 (@Alg24net) 11 aprile 2018

La base di Boufarik da cui è partito l’aereo si trova poco lontano da Algeri, la capitale del paese. Secondo il sito Algerie24, l’aereo era diretto nella città Bechar, al confine con il Marocco. “Un denso fumo nero saliva dall’apparecchio in fiamme, visibile dall’autostrada che va da Algeri a Blida in seguito allo schianto di cui si ignora per ora il bilancio di feriti o vittime”, aggiunge l’Aps citando un proprio giornalista. “Unità speciali della Protezione civile sono state mobilitate sul posto per soccorrere eventuali vittime”, viene aggiunto.

Ti potrebbe anche interessare: “Ha avuto un incidente”. Ballando con le stelle, paura per il concorrente. La foto sui social mostra i segni del violento scontro e preoccupa i fan. E Milly Carlucci spiega: ”Un bel guaio”