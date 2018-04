In queste convulse settimane non si parla d’altro: il matrimonio dell’anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Non sarà una cerimonia come tutte le altre, certo, sempre classica come il decoro reale vuole, ma tutto sommato meno pomposa di quella di fratello. Solo qualche giorno fa è comparsa su tutti i tabloid britannici, una notizia che poi è stata riportata in tutto il mondo, secondo la quale sia Harry che Meghan abbiano chiesto ai loro invitati di non fare regali, ma semplici donazioni o opere di bene. Per quanto riguarda invece gli invitati, ecco un’altra piccola rivoluzioni: nessun leader politico, compresi il primo ministro Theresa May e il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn, è stato invitato. Lo ha reso noto Kensington palace, riferisce la Bbc, confermando che nessun invito per le nozze del 19 maggio è stato mandato al presidente americano Donald Trump o al suo predecessore Barack Obama, che pure è in rapporti di amicizia con gli sposi. La decisione di non invitare politici è stata presa in consultazione con il governo di Londra, tenendo conto delle dimensioni della chiesa e del fatto che Harry è solo quinto in linea di successione al trono. (Continua dopo la foto)

Intanto sono stati forniti i nomi anche di alcuni dei 1200 membri del pubblico che verranno accolti nel parco di Windsor in occasione del matrimonio. Fra loro vi sarà Amelia Thompson, una dodicenne ferita durante l'attentato alla Manchester Arena. In linea con l'orientamento degli sposi, che hanno chiesto versamenti a enti benefici invece di regali di nozze, sono state scelte anche persone impegnate a favore degli altri: Reuben Litherland, un 14enne attivista per i suoi coetanei sordi, la 52enne Pamela Anomneze, che aiuta disabili mentali con attività artistica e David Gregory, insegnante delle elementari che ha avviato un programma di riciclo di rifiuti. Per quanto riguarda il dress code della sposa e dei suoi relativi outfit, Meghan Markle non baderebbe a spese. La futura moglie del principe Harry avrebbe già speso circa 23mila euro in outfit esclusivi, che avrebbe sfoggiato dall'inizio del fidanzamento. (Continua dopo le foto)





Come riporta il sito Meghanscloset.it, ad aver fatto più scalpore sarebbe stato il famoso cappotto bianco da mille euro, indossato per il Commonwealth Day. Mentre l'outfit scelto per la messa di Natale sarebbe costato circa 10mila euro. Ma la domanda sorge spontanea: chi paga? Secondo il sito di gossip, finché Meghan non sposerà Harry, sarebbe proprio lei a "sborsare" per i propri vestiti. Poi ci penserà Carlo, come già avverrebbe con William, Kate ed Harry. Insomma, una principessa di manica larga (e perché no, anche ricca). Congratulazioni, Harry.

