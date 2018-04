Rapporti tesi, come purtroppo spesso accade quando una coppia continua ad avere contatti, legata dai figli avuti in passato nonostante l'amore sia finito da tempo. Sfociati in un'aggressione folle e violenta scatenata da un motivo, se così si può chiamare, talmente insensato da aver reso virale questa storia. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni di nome John Smart che lo scorso ottobre ha colpito con una violentata testata al volto la madre di sua figlia. Perché? La risposta è emersa soltanto ora, dopo che il caso era subito finito nelle aule di tribunale grazie alla denuncia presentata dalla ragazza vittima di quei colpi brutali. La bambina che i due avevano avuto insieme quando erano fidanzati, infatti, aveva rifiutato di abbracciare il padre. Quest'ultimo si era così convinto che ci fosse lei, la madre, dietro quel comportamento, e pensando che stesse tentando di sminuirlo agli occhi della minore l'ha aggredita senza pietà, arrivando a colpirla. A raccontare l'accaduto è la testata britannica Metro, che ha ricostruito la vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

John non si è però fermato alla terribile testata. Ha proseguito colpendo l'ex compagna anche con un pungo e mettendole le mani al collo, mentre le urlava di non provare più ad aizzarle contro la bambina. Il tutto sotto gli occhi proprio della minorenne, rimasta scioccata di fronte alla reazione del padre. Il caso ha avuto un grosso eco in Inghilterra: alla fine il tribunale di Newcastle, la città inglese dove si è verificato l'episodio, ha condannato il giovane a tre anni di reclusione, riconoscendolo colpevole dell'aggressione nei confronti della ragazza. Nei suoi confronti è stato anche emanato un ordine restrittivo, che gli impedirà di avvicinarsi successivamente alle due. (Continua a leggere dopo le foto)

Il giudice che si è occupato del caso, Simon Batiste, ha spiegato che il ragazzo ha accettato tanto la condanna quanto l'ordine restrittivo, pur non mostrando il minimo segno di pentimento per il gesto, vigliacco e violento, del quale si era reso responsabile. La coppia era stata legata per circa tre anni e mezzo, durante i quali aveva avuto una bambina. Poi le cose erano peggiorate e alla fine era arrivata la rottura, che aveva però lasciato degli strascichi velenosi tra i due.

