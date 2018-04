Quando pensiamo alla pizza ce la immaginiamo bella fumante, servita sul piatto a cena e pronta ad essere fatta a fette e mangiata di gusto, con la mozzarella filante e la gli ingredienti belli pronti sotto i nostri occhi. Oppure, quando l'espressione che leggiamo è la classica "pizza in faccia", subito la mente corre a un violento quanto plateale schiaffo, di quelli che nessuno di noi vorrebbe mai ricevere. Fondete le due distinte situazioni e avrete tutti gli elementi di questa bizzarra storia che arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove un uomo ha perso improvvisamente la testa e si è avventato, al culmine di una lite, contro la fidanzata. Armato proprio della golosa pietanza che ha contribuito a rendere famoso il nostro paese nel mondo, finita contro il volto di lei. Successivamente, il protagonista della vicenda si è accanito contro l'arredamento della casa dove si trovavano, riducendolo in pezzi. Alla fine il giovane, 24 anni originario della città di Masury in Ohio, negli Stati Uniti, è stato arrestato e sarà ora processato per violenza domestica. La bizzarra dinamica ha però reso la sua storia virale. (Continua a leggere dopo la foto)

Come raccontato sulle pagine del New York Post, che ha raccontato l'accaduto, Kenneth Evans e la sua compagna avevano appena preso delle pizze per trascorrere insieme una bella serata davanti alla tv. All'improvviso, però, hanno iniziato a litigare e quando l'aria si è fatta molto pesante, il giovane ha pensato bene di brandire dei pezzi a mo' di arma e colpire la sua fidanzata, umiliandola con quel gesto decisamente grottesco. Lei, dopo essersi sottratta alla sua furia, non ha però ingoiato il rospo e ha prontamente denunciato Evans alla polizia per quanto le aveva fatto. Gli agenti sono così arrivati nell'appartamento, pur increduli per quanto appena sentito al telefono. (Continua a leggere dopo le foto)

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la casa era totalmente a soqquadro con i mobili danneggiati e i soprammobili sparsi ovunque nelle stanze. La fidanzata non presentava segni di violenza, ma agli agenti ha raccontato l'aggressione con la pizza appena andata in scena, oltre alla distruzione della cassetta della posta. Subito dopo, Evans aveva iniziato ad accanirsi su mobili e divani. La polizia ha così arrestato il ragazzo con l’accusa di violenza domestica: per lui ora inizierà un processo che potrebbe portare alla condanna per lo spiacevolissimo quanto originale episodio.

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto, però: è una margherita diversa da tutte le altre, non solo per il prezzo