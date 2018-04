Magari quando pensiamo al matrimonio la prima cosa che ci viene in mente non è certo una relazione a più persone, tutte felicemente sotto lo stesso tetto e tutti, a turno, sotto le lenzuola. Eppure, stando alle parole di queste donne, il segreto della felicità potrebbe proprio essere questo. Se pensate che si tratti di una semplice burla, provate a leggere la storia di Mary Crumpton, 44 anni, che conta nel suo personalissimo portafogli sentimentale un marito, il buon Tim 43enne, un fidanzato ufficiale, John di 53, e due persone con le quali intrattiene relazioni più saltuarie, il 63enne Michael e James di 73. Una squadra bella numerosa, non c'è che dire. Con Tim e John la donna condivide anche la casa, senza che questo scateni la reciproca gelosia. Gli altri due abitano poco lontano e spesso bussano alla porte, quando non è lei ad andarli a cercare. In generale, Mary definisce la sua una vita "poliamorosa" ma si dice estremamente felice di questo. Attraverso le pagine del Daily Mail ha deciso di raccontare a tutti la sua storia così da invitare le persone ad "aprire la loro mente e provare a ragionare senza pregiudizi". (Continua a leggere dopo la foto)

Mary, che lavorava in passato come insegnante e ora fa la terapista in Inghilterra, ha iniziato a convincersi dell'idea di avere più di un partner fisso quando aveva poco meno di trent'anni. Da quel momento le si è aperto un nuovo mondo e la sua vita precedente, più conforme agli standard ai quali siamo abituati, è di colpo sparita: "Ero a un pub con il mio compagno, dopo una relazione già fallita alle spalle. Abbiamo incontrato una persona che si definiva felicissima in una relazione con diversi partner. A quel punto mi si è accesa una luce in testa e ho capito che quella era la mia strada: il seme ormai era piantato". Qualche anno dopo la nuova Mary era pronta ad affrontare pubblicamente le sue scelte. (Continua a leggere dopo le foto)

Se pensate che però a rendere eccitante l'idea sia soltanto il sesso con persone diverse, sappiate che vi sbagliate: "Certo - spiega Mary - c'entra anche l'intesa sotto le lenzuola. Ma non solo, anzi. Col passare degli anni quelli sono aspetti che passano in secondo piano. Le persone che frequento sono innanzitutto amici fidati, uomini che mi vogliono bene e con i quali adoro passare il tempo insieme. Con ognuno di loro condivido interessi ed esperienze diverse ma ognuno arricchisce a suo modo la mia vita. Per legge non posso sposarli tutti, quindi ho un solo marito. Ma mi considero legata, anche se con intensità diversa, a tutti".

“Io vi dichiaro… in arresto!”. Sorpresa choc al matrimonio: con gli invitati già pronti a festeggiare, scattano le manette nel bel mezzo della cerimonia. Una scena talmente assurda da sembrare quella di un film