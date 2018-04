Attentato tremendo in Germania. Torna la paura terrorismo. Un furgone si è lanciato su alcuni passanti. È di almeno tre morti e trenta feriti, con sei in fin di vita, il bilancio - in continuo aggiornamento - di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster, nell’Ovest della Germania, quando un furgone è piombato sulla folla nel centro della città, in una zona affollata di tavolini all’aperto non lontano dalla cattedrale. È in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata, le forze dell’ordine stanno cercando esplosivo sull’auto, secondo le informazioni della Bild sul camion ci sarebbe una sacca sospetta. E due persone sarebbero saltate giù dal camion e fuggite. La polizia tedesca ha confermato che l’uomo alla guida del furgone che ha travolto la folla si è suicidato sparandosi dopo l’attacco. (Continua a leggere dopo la foto)

Il tweet della polizia di Münster: "Ci sono morti e feriti. Per favore, evitate la zona. Troverete qui informazioni ulteriori. Siamo sul posto". Al momento non è nota l’identità del conducente, tutte le piste sono possibili. La polizia sta cercando altre due persone. Gli elicotteri sorvolano la zona del centro, un punto di riferimento della vita della città di Münster, che conta 330 mila abitanti ed è un’importante sede universitaria, una delle più importanti della Germania, con oltre 50 mila studenti. (Continua a leggere dopo le foto)

I due ristoranti tradizionali della città vecchia nell’area in cui si è schiantato il camion si chiamano Großer Kiepenkerl e Kleiner Kiepenkerl. Con il bel tempo, molte persone spesso si siedono all’aperto, in inverno invece è quello il punto dei mercatini di Natale. Tra le vittime c'è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi alla testa, come confermato dalla polizia, che ha isolato la zona e invitato tutti a non avvicinarsi. Nel dicembre 2016, un camion era piombato sulla folla in un mercatino di Natale di Berlino, uccidendo 12 persone tra cui una giovane italiana. Fonti della Farnesina riferiscono che sono in corso le verifiche per accertare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nell'attacco.

