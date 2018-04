Le critiche ai videogiochi, un po' come certi malanni stagionali, sono sempre pronte a saltar fuori di tanto in tanto, appena trovano terreno fertile per alimentare polemiche spesso piuttosto fuorvianti sulla bontà di un medium che, se usato correttamente, più anche rivelarsi invece piuttosto istruttivo. Quel che molti ignorano però, ed è un rischio del quale è bene essere a conoscenza, è il pericolo che persone estranee possano contattare i bambini quando questi sono lasciati soli con le loro console, ormai tutte forti di sistemi per scambiare messaggi in tempo reale con gli altri utenti. Un po' quello che è successo nelle scorse ore a questa mamma di 42 anni di nome Tessa, originaria di Londra, che ha visto il figlio di 10 anni finire nel mirino di un maniaco che ha iniziato a mandargli inquietanti frasi mentre il piccolo era davanti all'Xbox intento a giocare a Fortnite, uno dei prodotti del momento. I due erano in contatto attraverso il microfono della console e così la donna ha potuto di colpo sentire la voce dello sconosciuto, spaventandosi non poco. (Continua a leggere dopo la foto)

L'uomo dall'altra parte dello schermo rideva e fingeva una voce gentile mentre rivolgeva al bambino domande abbastanza esplicite chiedendogli, ad esempio, se avesse ben chiaro cosa fosse il sesso e come funziona. La donna, terrorizzata all'idea di essere di fronte a un maniaco intenzionato a far cadere il bambino nella sua rete, è subito intervenuta, spegnendo il microfono e intimando al figlio di non proseguire oltre nella conversazione. Successivamente ha però deciso di raccontare a tutti la propria storia attraverso le pagine del Daily Mirror così da mettere in guardia altre famiglie. (Continua a leggere dopo le foto)

"Mentre mio figlio era impegnato a destreggiarsi con i mostri e gli eroi di Fortnite ho sentito quella voce - spiega la donna - e ho subito pensato che potesse essere in pericolo. Non dovete mai sottovalutare le console, ormai sempre più collegate e quindi potenzialmente pericolose per un bambino non in grado di fiutare i trabocchetti della rete". Un caso analogo era stato registrato a Liverpool nelle scorse settimane, quando un ragazzino aveva improvvisamente ricevuto foto pornografiche da un uomo presente tra i suoi contatti e con il quale aveva giocato qualche volta in rete.

“Gli airbag sono pericolosi”. L’allarme della casa automobilistica che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo