Di incidenti bizzarri a sfondo erotico nel corso degli ultimi anni ne abbiamo letti e riletti a centinaia, quasi tutti causati da una grossa imprudenza di fondo: utilizzare oggetti nati per soddisfare ben altre esigenze a scopo sessuale, correndo il rischio di causare al proprio corpo danni alle volte anche molto seri. Non c'è soltanto la voglia di soddisfare i propri impulsi sotto le lenzuola, però, a provocare situazioni imbarazzanti ed estremamente dolorose. Se pensate di averne ormai già sentite di ogni tipo, eccovi servita la storia di un arzillo pensionato sulla sessantina che ha ben pensato di infilarsi un cavo di circa un metro all'interno del pene. Sì, per quanto agghiacciante l'immagine possa sembrarvi, è tutto dannatamente vero. Il tutto perché secondo la sua testa forse non troppo lucida quello doveva essere il modo migliore di alleviare il prurito causato dalla prostatite, un'infiammazione alla prostata della quale soffriva. Per riuscire a estrarre il corpo estraneo dagli organi genitali dell'uomo i medici si sono trovati costretti a intervenire con il laser. (Continua a leggere dopo la foto)

Il pensionato aveva inserito la parte iniziale del filo all'interno dell'uretra. Una volta dentro, però, l'oggetto si è attorcigliato formando un nodo e non riuscendo di conseguenza più a uscire. Quando il pensionato a provato a liberarsi da solo, il dolore e il sanguinamento copioso lo hanno spinto a desistere e chiamare piuttosto un'ambulanza. A riportare la notizia è stata Kankan News, testata cinese. Proprio in Cina, per la precisione a Dalian, si è svolta la vicenda: a operare l'uomo è stato il dottor Gao Zhanfeng, un urologo dell'ospedale dove è stato ricoverato che di fronte all'assurda scoperta è saltato dalla sedia, non riuscendo a credere ai suoi occhi. (Continua a leggere dopo la foto)

Il dottore, davanti alle lamentele insistite del paziente, lo ha sottoposto a una radiografia per capire l'entità del danno e la consistenza del filo. Poi lo ha operato recidendo il corpo estraneo con il laser e riuscendo così a estrarlo dopo aver eliminato il nodo. Quando l'uomo gli ha confessato quanto fatto, i medico visibilmente scioccato gli ha chiesto se avesse quantomeno sterilizzato prima l'oggetto, sentendosi rispondere "No, l'ho a malapena sciacquato sotto l'acqua per dargli una pulita". Lo specialista spiega che i danni potevano essere molto seri, visto che il filo avrebbe potuto perforare la vescica.

