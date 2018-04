Quando non siamo sicuri della strada da seguire, in visita a un posto dove non siamo mai stati prima o alla ricerca dell'abitazione sperduta di qualche amico che ama la campagna, il navigatore è un alleato vitale, l'unico capace davvero di assicurarci davvero l'arrivo a destinazione. Purtroppo, però, a volte il prezioso strumento può trasformarsi in una trappola alla quale bisogna fare particolare attenzione per evitare che il viaggio si trasformi in un'avventura o, peggio ancora, in tragedia. E così una sfortunatissima famiglia inglese che si trovava in vacanza negli Stati Uniti è stata spazzata via da un drammatico incidente stradale andato in scena in Florida, negli Stati Uniti, più o meno nei pressi del Kennedy Space Center. Tutto è successo a causa di una manovra azzardata del guidatore, il 30enne Adam Stephenson, che ha preso alla lettera il "consiglio" del navigatore satellitare della propria auto, commettendo così un fatale errore mentre si trovava a percorrere una superstrada, la SR 405, una tratta dove la auto viaggiano ad alta velocità. (Continua a leggere dopo la foto)

L'uomo ha fatto una inversione a U venendo centrato in pieno da un pick-up che sopraggiungeva. Un impatto che non ha lasciato scampo ai quattro turisti che viaggiavano su una berlina della Mitsubishi. Le vittime sono il 30enne Adam Stephenson, la moglie 29enne Maryanne e i genitori di lui: il 55enne Brian e la 56enne Sheralyn. La famiglia, originaria di Bristol, in Inghilterra, era arrivata negli Stati Uniti alcuni giorni prima e aveva affittato un vettura per spostarsi. Stavano tornando da una visita al Kennedy Space Center quando la loro auto è stata coinvolta nel terribile schianto: quasi del tutto illeso l'altro autista, che ha riportato soltanto delle lievi ferite.

L'uomo ha spiegato agli agenti che non c'era nulla che potesse fare per evitare l'incidente visto che si è ritrovato improvvisamente di fronte l'auto che aveva azzardato la folle manovra. "Al momento dello schianto il GPS ha indicato che avevano sbagliato all'incrocio e li aveva reindirizzati. Li aveva istruiti a fare un'inversione a U in quella posizione, che però era a senso unico - hanno spiegato gli inquirenti, aggiungendo: - Pensiamo che uno dei fattori che hanno contribuito sia stata la non familiarità del guidatore con l'area".

