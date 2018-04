Solitamente quando si parla di alcool e di ambulanze in arrivo a sirene spiegate, la prima immagine che viene in mente è quella di qualche ragazzo che ha esagerato un po' con i bicchierini a una festa o durante una serata fuori con gli amici e che ora versa in uno stato pietoso, costretto a chiamare o far chiamare i soccorsi per evitare di sentirsi male sul serio e rischiare di trovarsi in grossi guai. Quello che invece potrebbe risultare un po' più difficile da tratteggiare è l'immagine opposta, con un medico che si presenta in evidente stato di ebbrezza di fronte al paziente senza riuscire a esercitare la sua professione lucidamente. Una scena da film comico? Purtroppo no. Il siparietto di cattivissimo gusto è infatti realmente andato in scena, trasformandosi in una notizia che ha sorpreso gli utenti e fatto il giro dei social proprio nelle ultime ore. Come riportato dal quotidiano Klops, la vicenda si è svolta in Russia, per la precisione nella città di Kaliningrad, uno dei maggiori porti tra quelli che si affacciano sul mal Baltico nel paese. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella città ecco partire all'improvviso una telefonata per chiedere il pronto intervento di un'ambulanza. A effettuarla la figlia di una donna che era stata colta da un malore improvviso, preoccupata per le condizioni del genitore. All'arrivo dei soccorsi, però, ecco che la ragazza si accorge che qualcosa non va: uno dei medici sembra infatti completamente ubriaco, riuscendo a malapena a formulare delle frasi di senso compiuto. L'uomo, una volta emerso lo scandalo con la storia che stava nel frattempo diventando virale in rete sulle pagine delle testate locali, è stato poi rimosso dall'incarico che svolgeva in una struttura ospedaliera della zona. (Continua a leggere dopo le foto)

Sempre secondo quanto scrive Klops, la donna si è sentita male per strada mentre stava facendo una passeggiata con la figlia Maria che ha chiamato subito un'ambulanza. La donna ha spiegato che al suo arrivo il medico ha rischiato di cadere, che si è mostrato in "evidente stato di ebbrezza" e che puzzava di alcol. Lui avrebbe inizialmente negato di essere ubriaco, ma incalzato dalla donna avrebbe ammesso di aver bevuto, giustificandosi poi aggiungendo che non era lui a guidare l’ambulanza per cui non c'era a suo dire alcun problema.

