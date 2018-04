Sarebbe in condizioni disperate, ricoverato nel reparto rianimazione a metà tra la vita e la morte, l’attore americano icona di divertimento e sorriso. L’uomo, 41 anni, avrebbe tentato il suicidio nella tarda serata di lunedì. La notizia è trapela solo ora, a riportarla è il sito Tmz, che da sempre segue da vicino la vita delle stelle di Hollywood. Verne Troyer, conosciuto al grande pubblico grazie al ruolo di Mini Me, il clone del dottor Male di Austin Powers, Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un amico dell'attore, che da anni sta combattendo contro la dipendenza dall'alcol. Al pronto intervento era stato riferito che Verne Troyer era «estremamente sconvolto, ubriaco e con tendenze suicide». Immediatamente soccorso, l'attore è stato portato in ospedale e poi trasferito nel reparto di psichiatria, dove è ancora sotto osservazione. Un portavoce di Verne Troyer ha diffuso questo messaggio sui social: «Vi chiediamo di tenere Verne nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Sta ricevendo le migliori cure possibili e sta riposando nel comfort. Ha apprezzato il supporto della famiglia, degli amici e dei fan di tutto il mondo. Vi aggiorneremo qui». (Continua dopo la foto)

L’attore è affetto da nanismo (è alto 81 cm). La sua vita privata è molto movimentata: il 22 gennaio 2004 ha sposato la fotomodella di Playboy Genevieve Gallen, ma in seguito ha annullato il matrimonio. Nella sua carriera lavorativa, oltre al ruolo nella saga di Austin Powers ha preso parte anche a “Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo”, diretto da Terry Gilliam. Verne Troyer aveva in passato fatto parlare di sé per il suo rapporto con la ex fidanzata, Ranae Shrider, che aveva rivelato al "News of the World" alcuni particolari piccanti della loro vita amorosa . "Pensavo sarebbe stato divertente farlo nella vasca - racconta Ranae -. Purtroppo ho rischiato di annegarlo.





Mentre Verne guardava la tv io ho riempito la vasca di schiuma. Quando lui entrato le bolle e la schiuma erano così spesse e alte che non potevo vederlo e ho sentito solo la sua voce che chiedeva aiuto. Anche perchè lui non sa nuotare. L'unica posizione ammissibile era quella del missionario - racconta Ranae - io mi sdraiavo e Verne saliva lungo le mie gambe... Per essere un piccolo uomo è ben messo, non avevo nulla di cui lamentarmi. L'unica cosa la prima volta dopo tre minuti era finito tutto. Ma poi lo abbiamo rifatto altre due volte nel giro di venti minuti. Molti uomini una cosa così se la sognano soltanto!".

