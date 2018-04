Un sogno nel cassetto mai nascosto nonostante la preoccupazione di amici e parenti, spaventati dalle sue scelte. E la paura, una volta ultimata la sua "trasformazione", di essere respinta dagli uomini a causa di quell'aspetto decisamente originale e sopra le righe che poteva scoraggiarli. Lei, Ophelia Vanity, 30 anni, ha infatti speso negli anni oltre 50mila euro per riuscire a realizzare il suo obiettivo, quello di trasformarsi in una vera e propria "Barbie umana" assomigliando così in tutto e per tutto alle bambole che tanto ama. Tantissimi gli interventi affrontati nel corso della sua vita, a partire da un semplice ritocchino alla labbra e passando per un naso nuovo di zecca fino ad arrivare a un'operazione chirurgica per far sembrare gli occhi più rotondi. Poi la depressione e il timore di rimanere sola per sempre, non trovando fidanzati disposti a convivere con il suo bizzarro look. Oggi, però, il lieto annuncio dopo tanti patimenti, riportato da Metro che ha ricostruito la storia di questa ragazza e delle sue peripezie, raccogliendo le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Triste e sconsolata, senza nessuno al suo fianco, Ophelia ha infatti finalmente incontrato Justin Sterling, 43 anni, che si è subito innamorato di lei. La trentenne, che lavora come modella e assistente in uno studio, conosceva in realtà già l'uomo da tempo, come amico di un suo ex fidanzato. Ma tra i due non era mai scattata la scintilla. Fino a quando, quasi per caso, i due non hanno iniziato a scriversi per poi incontrarsi, trascorrendo ore insieme a parlare, ascoltare musica, ridere e scherzare. Oggi fanno coppia fissa dai sei mesi e lui, pur non condividendo molte delle sue scelte, si è mostrato molto comprensivo, incoraggiando comunque la ragazza a inseguire i suoi sogni. (Continua a leggere dopo le foto)

Ophelia ha un guardaroba costosissimo fatto principalmente di abiti sgargianti che la fanno sembrare una vera e propria bambola e, nonostante i tanti interventi già alle spalle, trascorre alle volte anche due o tre ore al giorno chiusa in bagno per perfezionare il suo trucco facciale, così da avere un effetto davvero soddisfacente. "Justin non mi giudica per quella che sembro superficialmente - ha spiegato alla testata inglese - anche se si preoccupa molto per le mie condizioni di salute. Mi consulto regolarmente con dei medici, soprattutto per controllare il peso. Temono, infatti, che dimagrire troppo possa provocare seri rischi e con loro pianifico delle diete equilibrate".

