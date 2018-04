Un angelo biondo che la vita aveva colpito duramente. Una malattia ai polmoni, pochissime speranze di farcela. Così Dylan, 2 anni appena, aveva iniziato il suo calvario fatto di terapie e medicine, di camici bianchi e di ospedali. Così fino a quando la malattia, l'istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans che aveva bussato alla sua porta nel giorno di Natale del 2015, non si è fatta più forte e Dylan è entrato in un sonno profondo dal quale sembrava impossibile svegliarsi. I medici erano sicuri. Così dopo settimane d'angoscia, i genitori Mike e Kerry, 36 e 29 anni, presero la decisione straziante di staccare la spina. Il 25 marzo del 2016, nel giorno del Venerdì Santo, lo fecero battezzare davanti a tutti i parenti accorsi in ospedale per l'ultimo saluto e dettero il consenso per bloccare il supporto vitale. Fu in quel momento che Dylan cominciò ad avere segni di ripresa. Un miglioramento improvviso e potente, tanto da costringere i medici a un rapido dietrofront: nel giro di pochi giorni il bimbo tornò in condizioni più che soddisfacenti e il 16 maggio fu dimesso dall'ospedale. (Continua dopo la foto)

Oggi, a due anni di distanza, ancora una volta nei giorni delle festività pasquali, Dylan è stato dichiarato guarito. «Non sono particolarmente credente, ma credo che mio figlio sia il nostro miracolo pasquale - dice La madre Kerry - A mio figlio Bryce ho detto che Dylan ha fatto come Gesù: a Pasqua è tornato a vivere». Una storia dai contorni finalmente felici che ricorda quella di un altro piccolo guerriero, Charlie Gard. Charlie era stato trasferito in un hospice per lo stop ai supporti vitali, per decisione del giudice dell'Alta Corte di Londra al termine di una lunga battaglia legale fra il Great Ormond Street Hospital, dove era ricoverato e i genitori.

Che prima avrebbero voluto portarlo negli Stati Uniti per una terapia sperimentale e poi - quando anche questa speranza è svanita - a casa, per passare con lui gli ultimi giorni.

Questi "pochi giorni di tranquillità ci sono stati negati", ricordano Chris e Connie, che però hanno potuto portarlo a casa dopo la morte. "E' stato molto naturale. Ci siamo seduti e abbiamo guardato il nostro bimbo sdraiato come un bambino qualunque, senza tutti i macchinari che lo circondavano, senza nulla che potesse oscurare il suo faccino. E' stato bello vedere Charlie dormire nella sua culla, dove dovrebbe essere", racconta Connie. Prima che gli venisse staccato il respiratore, sono stati fatti dei calchi di gesso di Parigi dei piedi e delle mani del piccolo. I genitori, infine, rivelano di non aver avuto nemmeno il permesso di salire sull'ambulanza che portava Charlie dal Gosh all'hospice, ma ringraziano l'ospedale e il suo staff per la qualità dell'assistenza.

