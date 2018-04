Quanta fatica, in questi giorni, in quel di Buckingham Palace: e d'altronde non potrebbe essere altrimenti considerando che in ballo c'è la preparazione dell'evento degli eventi, il secondo Royal Wedding nel giro di pochi anno che dopo le nozze tra William e Kate vedrà nel ruolo di sposi il buon Harry, per anni considerato lo scapolo d'oro della famiglia Windsor, e quella Meghan Markle che dopo i ruoli sul piccolo schermo e le sfilate in passerella si è trasformata nella beniamina del pubblico inglese, amatissima dai sudditi per la sua spontaneità, la bellezza mozzafiato e un modo di porsi sempre genuino e mai banale. Come protocollo vuole, in vista del grande evento ogni dettaglio deve essere curato in maniera maniacale. Guai, d'altronde, a lasciare qualcosa al caso, col rischio di commettere imperdonabili gaffe o di non far parlare abbastanza i tabloid di quello che deve a tutti i costi diventare "il giorno X" per ogni cittadino britannico che si rispetti. Ecco, allora, che proprio in queste ore è arrivato l'annuncio di una decisione presa in vista del matrimonio dei matrimoni, dietro la quale ovviamente c'è un significato non banale. (Continua a leggere dopo la foto)

Come riportato dalle sempre attentissime testate d'oltremanica, che in queste ore stanno ovviamente col fiato sul collo ai nervosissimi reali, sono state annunciate le decorazioni floreali del Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle: il prossimo 19 maggio, data da segnare in rosso sul calendario, saranno protagoniste le peonie e le rose bianche. La scelta di questi fiori non è casuale, come accennato, ma ha un significato ben preciso. Le peonie, infatti, sono i fiori preferiti da Meghan, mentre le rose bianche erano quelli preferiti da Lady Diana, madre di William e Harry scomparsa tragicamente il 31 agosto 1997 in un drammatico incidente stradale.

A rivelare il dettaglio è la fiorista londinese Philippa Craddock, scelta dalla coppia per decorare la cappella di St George, al castello di Windsor, dove il 19 maggio si celebreranno le nozze. Per le composizioni saranno utilizzati anche fogliame e rametti provenienti direttamente dal giardino di Buckingham Palace, ha spiegato la "fioraia dei vip", e piante rigorosamente di stagione. "Sono emozionata e onorata all'idea di creare le decorazioni per il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle. Lavorare con loro è stato un vero piacere, un'esperienza creativa e divertente" ha raccontato a Sky news.

